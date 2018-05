„Der Beruf braucht Respekt“

Unsere Leserin teilt ihre Erfahrungen in der Pflege. Foto: Archiv

Braunschweig Zu „Wir müssen junge Menschen für Pflege begeistern“ vom 12. Mai:

Als ich acht Jahre alt war und längere Zeit im Krankenhaus bleiben musste, habe ich mir vorgenommen, später einmal in der Pflege zu arbeiten. Über 25 Jahre habe ich in der Kranken- und Altenpflege gearbeitet. In der Pflege braucht man Kreativität, Einfühlungsvermögen, und man muss sich fragen, wie man mit eigenen älteren Angehörigen umgehen möchte. Dazu kommt dann noch Fachkompetenz: Medikamente, rückenschonendes Arbeiten, Wundpflege.

Der Beruf braucht auch Respekt und ausreichende, würdige Bezahlung für die geleistete Arbeit.

Christa Sbriglione, Salzgitter