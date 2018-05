„Eher Mikroplastik verbieten“

Berlin Zu „Plastik-Besteck und Strohhalme sollen in Europa verboten werden“ vom 28. Mai:

Es geht um Plastik in unseren Meeren. Aber wie kommen Plastik-Besteck, Strohhalme und andere Dinge in unsere Meere, wenn wir gleichzeitig unseren Müll sehr sorgfältig trennen? Wird unser sorgsam gesammelter Müll beim Transport über die Ozeane etwa einfach über Bord geworfen?

Müssten zur Schonung der Meere nicht eher die Plastik-Umverpackungen von vorgefertigten Waschmittel-Dosierungen und Mikroplastik, beispielsweise in Zahnpasta, verboten werden, die in den Kläranlagen nicht herausgefiltert werden können?

Hans Jürgen Wienroth, Schwülper

Ein guter Vorschlag der EU-Kommission

Zum selben Thema:

In der heutigen Wegwerfgesellschafft ist Müll immer schon ein großes Thema gewesen, mit einer großen Lobby und bisher unklarem Ausgang.

Nun endlich, nach Jahren des Innehaltens, ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Es gab in der Vergangenheit mehrere Petitionen gegen unnötigen Plastikmüll, auch mit Unterstützung durch Hannes Jaenicke. Bei der Übergabe an unsere Bundeskanzlerin war die Beachtung dieses Themas eher bescheiden.

Nun ein erneuter, guter Vorschlag der EU- Kommission, bestimmte Plastikprodukte zu verbieten. Das ist längst überfällig; die Weltmeere verdrecken. Und was besonders schlimm ist: Es landen Plastikteile in unsere Nahrungsketten.

In Deutschland hat sich die Zunahme von Plastikmüll überproportional und über den EU-Durchschnitt hinweg entwickelt. Den Vorschlag der EU, bestimmte Plastikprodukte zu verbieten, kann man nur begrüßen. Ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbst bei Verpackungen von Produkten, man denke an die vielen Verpackungen bei Obst und Gemüse, besteht Handlungsbedarf.

Aber nun nicht wieder Jahre vergehen lassen, bis solche Vorschläge umgesetzt werden.

Des Weiteren könnten durch solche Maßnahmen Ressourcen an Erdöl eingespart werden. Ein wichtiger Doppeleffekt.

Rainer Kummer, Vechelde

Unbequem, aber der einzige Weg

Zum selben Thema:

LKW zu verteufeln und ein paar Plastikprodukte zu verbieten greift zu kurz.

Wo sind denn die Ursachen für die große Menge an LKW, die auf unseren Straßen unterwegs sind? Die haben wir Verbraucher zu verantworten, deren ganze Glückseligkeit im Kaufen liegt. Und ein Großteil der Ladung besteht aus Plastikprodukten, hergestellt aus dem nicht erneuerbaren Rohstoff Erdöl.

Hat sich wohl schon jemand darüber Gedanken gemacht, dass es vielleicht gesünder für unsere Haut ist, Kleidung aus natürlichen Materialien zu tragen? Und wieviel Plastik-Spielzeug allein in den Kinderzimmern herumliegt, um nur ein paar Beispiele zu nennen?

Wir müssen endlich umdenken, Verantwortung übernehmen und unser Verhalten ändern, wenn wir weniger LKW auf den Straßen und weniger, besser gar kein Plastik in den Weltmeeren mehr haben wollen.

Das ist unbequem, aber der einzige Weg.

Heike Miethe-Sommer, Schwülper

Entscheider denken in Legislaturperioden

Zum selben Thema:

Alle kritischen Themen unserer Zeit sind seit Jahrzehnten bekannt.

Leider denken die Entscheider nur in Legislaturperioden oder an Lobby-Interessen.

Sei es der Zustand der Bundeswehr, Jute statt Plastik und AKW in den Siebzigerjahren (wir wurden ausgelacht), kritische Umwelt-Gedanken, Proteste gegen die vielfach tierquälerische Nutztierhaltung (10 Eier für 1,19 Euro) oder der Rückgang der Insekten und damit der Vögel: Lange bekannt! Schäden durch Pestizide, Herbizide, Fungizide und Laubpuster: Lange bekannt. Vieles andere mehr.

Es müssen erst wirtschaftliche Schäden bemerkt werden, dann wird hier und da jemand wach und handelt. Vielleicht.

Dr. Rolf Gramm, Braunschweig