Hannover „Fehler bei der Personalauswahl“

Zu „Schlammschlacht im Rathaus“ vom 29. Mai:

Die Rathausaffäre in Hannover zeigt, dass in der Vergangenheit Fehler bei der Personalauswahl gemacht wurden. Herr Schostok wurde zum Oberbürgermeister berufen, obwohl er kein direkt verwaltungsbezogenes Studium absolviert hatte und als langjähriger Landtagsabgeordneter keine praktischen kommunalen Erfahrungen sammeln konnte. Herr Härke begann seine berufliche Karriere als Sachbearbeiter bei und arbeitete dann jahrzehntelang als hauptberuflicher Personalrat – über die Personalratsschiene und mit Hilfe einer Ratsfraktion lief dann der Aufstieg zum Personal- und Kulturdezernenten. Die Tätigkeit in der Kommunalverwaltung stellt an jeden Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin hohe fachliche Anforderungen, und das muss erst recht für das Spitzenpersonal gelten.

Manfred Wollschläger, Wolfenbüttel