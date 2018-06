„Humanistische Werte müssen bewahrt werden“

Berlin Zum Leserbrief „Gaulands Rede ist keine Missachtung der Opfer“ vom 7. Juni:

Herr Gauland hat einen in einfachster Sprache vulgär verfassten Satz gesagt. Diesen uminterpretieren zu wollen, ist des schlichten Inhalts wegen nicht möglich. Ich sehe sehr wohl eine Missachtung und Verunglimpfung der Opfer, denen ihre Würde genommen und das Recht auf Leben in furchtbarer Weise abgesprochen wurde. Leider sehe ich mit Entsetzen, dass die humanistische Lebensführung, auf der unsere Demokratie aufbaut, heute wieder in weiten Teilen der Gesellschaft mit Füßen getreten wird. Ich hoffe, dass es genug (Gut)- Menschen gibt, die die Gefahr, die in dieser Haltung liegt, erkennen. Meine Frage an den Leserbriefschreiber: War für Sie die Zeit des Nationalsozialismus „sinnstiftend“? Oder verstehe ich das kleine Wörtchen „auch“ in Ihrem Leserbrief falsch? Wenn dem so wäre, dann tut mir das leid.

Dagmar Attia, Braunschweig

Christen haben Verbrechen begangen

Zu den Leserbriefen zur Gauland-Äußerung, die NS-Zeit sei nur ein „Vogelschiss“ vom 7. Juni:

Einspruch! Es waren keine Nazis, die die Verbrechen begangen haben, sondern Christen. Was viele nicht mehr wissen, Deutschland liegt (noch) im christlichen Abendland. Alles begann mit Karl dem Großen und seiner Christianisierung. Heute sagt man Demokratisierung dazu. Waffen werden von den Geistlichen nicht mehr gesegnet, sondern von Parlamenten demokratisch in fremde Länder zu Demokratisierungszwecken durchgewunken. Siehe Afghanistan, Irak, Libyen usw. Natürlich konnte man damals nicht wissen, was im Nazi-Reich passierte. Es gab ja nur das Beichtgeheimnis und noch kein Internet. Heute kann man den Menschenskindern kein X für ein U vormachen. Wir sind global schlauer geworden. Obwohl, eine Antwort warum die Flüchtlingsströme eine Bereicherung für Europa sein sollen, habe ich darin noch nicht gefunden.

Wolfhard Peters, Schöppenstedt