„Bleihaltige Munition ist für die Natur schädlich“

Hannover Zu „Bleikugeln und -schrot bleiben vorerst erlaubt“ vom 8. Juni:

Seit Jahren sind die negativen Folgen des Bleis in der Natur bekannt. Die Politik darf die negativen Auswirkungen der Verwendung bleihaltiger Jagdmunition zulasten des Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzes nicht länger ignorieren und müsste unverzüglich handeln. Unverständlich und grotesk mutet da der Kompromiss der Koalitionäre an: „Bleikugeln und -schrot bleiben vorerst erlaubt“. Dafür müssen Jäger „künftig vor ihrer Teilnahme an Treibjagden nachweisen, dass sie innerhalb eines Jahres auf einem Schießstand geübt haben“.

Martina Ludwig, Hillerse