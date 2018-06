„Täter sollte lebenslang eingesperrt bleiben“

Mainz Zu „Fall Susanna – Kritik an den Ermittlern“ vom 14. Juni:

Gewalt, was bedeutet das heute noch? Wie gewalttätig darf ich sein? Darf ich das überhaupt? Erzeugt Gewalt nicht Gegengewalt? Wer lässt sich Gewalt gefallen?

Eine schwache Person hat wohl keine Chance, sich zu wehren. Wenn ich an den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Susanna denke, bin ich zutiefst traurig. Wie wäre es mir ergangen, hätte ich dieses Leid mit einer meiner Töchter erleben müssen? Ich denke an die Eltern. Was machen sie gerade durch? Sie tun mir so leid. Ich kann es gar nicht ausdrücken.

Egal, ob der mutmaßliche Täter ein Flüchtling war, es hätte genauso ein Deutscher sein können. Was geht in dem Kopf eines Täters vor, der einen Menschen umbringt? Ist die Frau für ihn ein Spielzeug oder eine Person, die nichts zu melden hat, die gefälligst ihren Mund zu halten hat? Widerworte unerwünscht?! Egal, woher der Täter kommt, der müsste büßen, vielleicht lebenslang und auch nach 15 Jahren eingesperrt bleiben.

Gisela Wustmann, Braunschweig