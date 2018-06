„Feiertage in gesetzliche Urlaubstage umwandeln“

Hannover Zu „Nach langem Streit steht fest: Reformationstag wird Feiertag“ vom 20. Juni:

Ich frage mich, welchen Sinn in der heutigen Zeit kirchliche Feiertage überhaupt haben sollen. Diese waren früher dazu da, den Gläubigen die Möglichkeit zu geben, in ihren Kirchen ihre Gemeinschaft zu stärken und sich auf Gott und sich selbst zu besinnen. Angesichts leerer Gotteshäuser wird heute doch nur nicht gearbeitet, ausgeschlafen odser ein Ausflug gemacht. Und jedes Bundesland kocht dann auch noch sein eigenes Süppchen: Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Allerheiligen, Reformationstag. Vielleicht noch Halloween gefällig?

Dumm nur für Arbeitnehmer, wenn diese Tage auf ein Wochenende fallen und sinnlos verpuffen. Deshalb ist die einzig sinnvolle und gerechte Konsequenz, alle religiösen und meinetwegen auch die weltlichen Feiertage abzuschaffen, das Kontingent an bezahlten Feiertagen bundesweit zu vereinheitlichen und in entsprechende zusätzliche gesetzliche Urlaubstage umzuwandeln. Jeder gläubige Christ, Muslem undsonstige Staatsbürger könnte dann seine ihm wichtigen Feiertage fest in seinen persönlichen und betrieblichen Urlaubskalender eintragen und damit seinen Glauben in seiner jeweiligen Gemeinschaft gebührend feiern.

Franz Albert, Wolfenbüttel

Der Landtag tut dies mit vollem Recht

Zum selben Thema:

Im vergangenen Herbst stießen wir im Historischen Museum in Barcelona auf eine Ausstellung zum Reformationsjahr. Wir waren erstaunt, wie sehr im katholischen Spanien die Auswirkungen der Reformation auf ganz Europa erkannt werden. Wenn jetzt der Landtag die Prägung unserer Gesellschaft durch die Reformation bewusst machen will, dann tut er das mit vollem Recht, auch wenn die Reformation unabhängig von einem gesetzlichen Feiertag bedacht werden kann.

Ministerpräsident Weil hat es mit Stehvermögen und Überzeugungskraft vermocht, dass 100 Abgeordnete die bleibende weltgeschichtliche Bedeutung der Reformation durch die Einrichtung eines arbeitsfreien Feiertages würdigen. Unsere Geschichte seit der Reformation ist zweifellos durchzogen von Blutspuren (wie Kritiker immer wieder betonen), aber auch vom Atem der Freiheit. Dem Kommentar von Michael Ahlers stimme ich deshalb zu: Der Reformationstag muss politisch und gesellschaftlich zur Auseinandersetzung mit unser aller Geschichte genutzt werden.

Wilfried Steen, Vechelde