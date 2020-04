Die Politik sollte bei Lockerungen nachbessern

Zu den Kommentaren und Berichten über die Lockerungen der Corona-Regeln vom 17. und 18. April:

Die vorzüglichen Berichte und Kommentare zu den ersten Lockerungen unserer Freiheitsbeschränkungen lassen Diskussionsbedarf erkennen: zur Beziehung zwischen Regierung und Parlament in Bund und Ländern bei einer akuten Notlage, aber auch zur Verfassungsmäßigkeit und Sachgerechtigkeit einiger Lockerungsmaßnahmen. Die Regierungen, von Fachleuten gut beraten, haben mit den Einschränkungen im föderativen Rahmen schnell, effektiv und mit vertretbaren Differenzierungen in den Bundesländern gehandelt. Ihr Bestreben, die notwendige Vorbereitung eines sorgfältig durchdachten Ausstiegs in öffentlicher Erörterung zu verhindern, zeigte jedoch bedenklich geringes Vertrauen in unsere demokratische Gesellschaft. Auch unsere Abgeordneten fügten sich darin der Exekutive. Die Sondersitzung des Niedersächsischen Landtages kommt deshalb zur rechten Zeit. Weniger gut, auch mangels fachübergreifender und öffentlicher Diskussion, gerieten Bund und Ländern die Lockerungen. Hans-Jürgen Papier, vormals Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat mit dem Ausdruck „problematisch“ zur Ladenöffnung auf den Gleichheitssatz des Grundgesetzes und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei Grundrechtsbeschränkungen hingewiesen. Statt 800 qm Verkaufsfläche schlägt Florian Bernschneider, Arbeitgeberverband Region Braunschweig, von der Politik mit wissenschaftlicher Expertise festgelegte Kriterien und Schutzmaßnahmen vor, die ein Geschäft zur Öffnung erfüllen muss; und er wünscht uns mehr Vertrauen in „Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und Innovationskraft“ unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Die Politik sollte nachbessern!

Die kleineren Kinder leiden am stärksten

Ganz besonders die kleineren Kinder leiden unter der so empfundenen „Isolationsfolter“ ohne Freunde, ohne Großeltern und ohne Klassenkameraden. Ihre Psyche leidet immens, die Entwicklung ihres sozialen Verhaltens ist abrupt abgebrochen mit sicherlich Beeinträchtigungen für ihr weiteres Leben bei den heutigen Entscheidungen über Schulöffnungen in ferner Zeit. Wie eine Politikerin schon sagte, bei diesen Entscheidungen gibt es einen weißen Fleck: Die Kinder selbst fanden dabei keine Berücksichtigung. So furchtbar schwierig in dieser Situation es für Entscheidungsträger ist, die „Quadratur des Kreises“ zu finden. Jedwede Entscheidung wird von vielen Seiten auch zurecht kritisiert werden. Aber die Seelen besonders der kleinen Kinder sollten uns auch am Herzen liegen.

Die Isolation sollte beendet werden

Zum Kommentar „Lasst den Kontakt zu!“ vom 17. April:

Dem Kommentar und auch dem Bericht über die Dachstiftung Diakonie Gifhorn kann ich nur voll zustimmen. Meine 89-Jährige, an Demenz erkrankte Mutter lebt seit sechs Monaten in einem Pflegeheim. Alles neu, alles fremd. Verwirrung, Einsamkeit, Angst pur. Diese Isolation sollte beendet werden. Keine Frage, sicherlich mit hohen Schutzmaßnahmen. Auch hoffe ich auf Unterstützung aller, die in ähnlicher Situation sind und sich für ihre Lieben einsetzen.

Transportleistung muss Geld kosten

Zu „Die Online-Apotheke im Vergleich“ vom 15. April:

Man kann über den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Vergleichstests streiten. In Zeiten von Corona und der Belastung im Einzelhandel, wozu auch die Apotheken in der Nahversorgung gehören, wäre ein wenig Fingerspitzengefühl wünschenswert gewesen. Im Vergleichstest wird die Berechnung von Lieferkosten als negativer Gesichtspunkt gewertet. Negativ? Transportleistung muss Geld kosten, sie ist es wert. Wer Nahversorgung und Beratung haben will, sollte auch bereit sein, den leicht höheren Preis dafür zu zahlen.

