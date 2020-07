„Schon wieder Strahlenhysterie“

Zu „Oberste Strahlenschützerin: Keine Gefahren durch neuen Mobilfunk“ (15. Juli) und den Leserbriefen dazu:

Strahlenhysterie, die x-te! Jeder sollte wissen, dass mobiles Telefonieren unter schlechten Empfangsbedingungen das Gerät zu höherer Leistungsabgabe zwingt und nur deshalb Gewebe in unmittelbarer Nachbarschaft erwärmt – Mikrowelle halt. Deshalb ist eine externe Antenne im Auto ja auch sinnvoll. Wenn man sich aber dazu hinreißen lässt, von physikalischen Fakten völlig ungetrübte Behauptungen immer neu als die Erkenntnis schlechthin zu verkaufen, wird’s schwierig. Die Leistungsabgabe eines Mobiltelefons bzw. eines WLAN-Systems im Milli, bzw. Mikrowattbereich mit der Leistung eines Mikrowellengerätes in der Küche mit einer Leistung von 600 bis 1000 Watt gleichzusetzen, zeugt eher von bereitwilliger Guru-Gefolgschaft als von Sachkenntnis.

Walter Schlächter, Salzgitter

Eklatantes Unwissen in der Öffentlichkeit

BfS-Präsidentin Inge Paulini hat zu Recht und mit bemerkenswerter Deutlichkeit auf eklatantes Unwissen in der Öffentlichkeit und in der Politik zu bestimmten Sachverhalten hingewiesen, im konkreten Fall zur Wirkung elektromagnetischer Felder. Dass diese Äußerungen Kritik hervorrufen würden, war zu erwarten. Ein Leserbriefschreiber nimmt sich heraus, Frau Paulini als inkompetent zu bezeichnen, und begründet das damit, dass sie die Wirkung eines mit der gleichen Frequenz wie das Mobilfunknetz betriebenen Mikrowellenherdes ignoriert habe. Für die Wirkung eines elektromagnetischen Feldes ist aber nicht die Frequenz, sondern die Feldstärke maßgeblich. Diese lässt sich objektiv und genau messen und auf dieser Basis sind zahlreiche Untersuchungen zur Wirkung elektromagnetischer Felder in Abhängigkeit von der Feldstärke durchgeführt worden. Diese bilden die Grundlage für die Festlegung von Grenzwerten und auf diese bezieht sich Frau Paulini.

Eberhard Fay, Braunschweig

Meinungen sind keine Fakten

Natürlich ist es die Aufgabe einer unabhängigen Tageszeitung, alle Meinungen angemessen zu Wort kommen zu lassen. Allerdings sollte man immer dabei beachten, ob man nicht einer Minderheitenmeinung durch allzu große Berichterstattung ein Gewicht verleiht, das in keinem Verhältnis zu der Anzahl der Mensch steht, die diese Meinung vertreten. Noch viel sensibler muss man dies bei wissenschaftlichen Themen beachten, um nicht obskuren Pseudowissenschaftlern unter dem Deckmantel der Gleichbehandlung einen seriösen Anstrich zu verleihen. Hier sind wissenschaftlich nachweisbare Fakten klar von Meinungen zu trennen. Ein gesundheitsgefährdende Wirkung durch Mikrowellenstrahlung konnte mit Hilfe wissenschaftlichen Methoden bislang nicht nachgewiesen werden, das heißt, dies ist als Faktum zu sehen. Fakten in Zweifel zu ziehen und sie als „eine von vielen gleichwertigen Meinungen“ darzustellen, also „alternative Fakten“ zu schaffen, ist gängiges Geschäftsmodell von Verschwörungstheoretikern.

Dr.-Ing. Jürgen Bruns, Meine

Finanzielle Interessen gehen vor Gesundheit

Wie oft haben wir von Politikern und Wissenschaftlern im Zusammenhang mit Covid-19 in den letzten Monaten gehört: Die Verteidigung der Gesundheit steht an erster Stelle. Da ist es umso erstaunlicher, dass die gesundheitsschädigenden Wirkungen des Mobilfunks und insbesondere der bevorstehenden 5G-Verbreitung, die in zahlreichen wissenschaftlichen Studien festgestellt wurde, in diesem Zusammenhang komplett anders bewertet werden. Gesundheit steht weit abgeschlagen hinter den finanziellen Interessen der Mobilfunkbranche. Die gravierenden Wissensdefizite, die Frau Paulini den Politikern und der Bevölkerung bescheinigt, muss sie sich leider selber zuschreiben lassen. Darüber hinaus gleichzeitig die UV-Strahlung in einem Interview mit der Mobilfunkstrahlung zu thematisieren, zeugt von großer Ignoranz gegenüber dem dominierenden Thema Mobilfunk. Bei der jetzigen Handlungsweise würde eine Umbenennung des „Bundesamtes für Strahlenschutz“ in „Bundesamt für Förderung des Mobilfunks“ den Nagel auf den Kopf treffen.

Dieter Wiersdorff, Braunschweig

Zugedröhnt von Eintracht-Jubel

Zu den Berichten über den Aufstieg Eintracht Braunschweigs:

Seit Tagen wird man als Unbeteiligter vollgedröhnt von den „Jubelgesängen“ zum Aufstieg von Eintracht Braunschweig aus der Dritt- in die Zweitklassigkeit. Nun bin ich kein Eintracht-Fan, kann dennoch eine Tabelle lesen und da steht, nach desaströsem Aufritt in Meppen, die ach so tolle Eintracht auf Platz drei selbiger Tabelle. Das heißt nach meiner Kenntnis, die Wunder-Eintracht hat gerade mal einen Relegationsplatz geschafft, bestenfalls. Wer mit brennendem Arschleder gerade so ins Ziel rutscht, sollte „den Ball ganz flach halten“, weil er seinen so bejubelten Aufstieg nur der Tatsache verdankt, dass der deutlich bessere Spitzenreiter Bayern München II veralbert wird und leider nicht aufsteigen darf, warum auch immer. Geradezu unerträglich ist, dass dieser getretene Quark ubiquitär in der BZ verbreitet wird, so dass seit Tagen komplette Ausgaben (fast) ungelesen in die Tonne wandern (müssen).

Reinhard Siekmann, Braunschweig

Ich freue mich immer, von Eintracht zu lesen

Als Braunschweigerin freue ich mich immer, von Eintracht bei Ihnen zu lesen. Wo soll ich als Normalbürger denn sonst etwas erfahren? Das ist doch wohl die einfachste Lösung! Machen Sie uns weiterhin die Freude und berichten Sie!

Helga Knoblauch, Braunschweig