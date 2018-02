Hertie: Stadt muss private Investoren nicht unterstützen

Zum Bericht „Stadt finanziert Löwentor mit 20 Millionen“ vom 20 Februar: Die Beteiligung der Stadt an Abriss und Wiederaufbau der Hertie-Ruine ist nicht die Art von Tätigkeit, die ich von einer Stadtverwaltung erwarte. Sie soll eigentlich ihr Vermögen pflegen und in einem angemessenen Zustand halten. Die Unterstützung privater Investoren ist nicht die originäre Aufgabe. Das können Banken und Finanzinvestoren besser und sind dafür auch in ausreichender Zahl vorhanden.

Ich kann nicht auf der einen Seite eine Erhöhung der Grundsteuer in den Raum werfen und gleichzeitig 20 Millionen Euro eventuell zum Fenster rauswerfen. Wer gibt der Verwaltung eigentlich die Garantie, dass das noch zu errichtende Gebäude hinterher den notwendigen Verkaufserlös bringt? Aber wahrscheinlich ist das der einzige Weg, in den nächsten 20 Jahren Bewegung in die Erneuerung dieses Komplexes zu bringen.

Eleonore Jödicke, Wolfenbüttel