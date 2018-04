Autofahrer müssen besser einparken

Zum Bericht „In Wolfenbüttel gibt es 3699 Parkplätze“ vom 8 März: Das Thema Parkplätze löst bei mir Begeisterung aus. Wer hat bloß geklagt, dass es zu wenige Parkplätze gibt? Vielleicht stimmt das sogar für den Stadtkern. Meine Erfahrung ist vielmehr: Parkplätze gibt es recht viele, jedoch die Autofahrer, die einen Parkplatz nutzen wollen, müssen wohl in den meisten Fällen erstmal wieder richtig lernen, das Auto so abzustellen, dass Zwischenräume nur den wirklich nötigen Abstand zum Auto davor oder danach bilden. Es ist immer wieder feststellbar – in meinem Wohngebiet kann man über durch schlechtes Einparken gebildete Parklücken nur staunen. Nein, man muss sich ärgern!

Bei gutem Einparken wird es sicherlich wieder mehr Parkplätze geben. Der Stadt ist allerdings dringend ans Herz zu legen, Parkplatzmarkierungen konsequent anzubringen. Nicht nur im Stadtzentrum, sondern auch in den Nebenstraßen.

Ich wünsche mir von allen motorisierten Verkehrsteilnehmern ein Rücksicht nehmendes Einparken ihres Autos. Vielen Dank!

Bodo Walther, Wolfenbüttel

Keine Mess-Stellen,

keine Werte

Zum Bericht „Fraktionen sind gegen Dieselfahrverbot“ vom 21.März:

Es gibt keine Messwerte, da es keine Mess-Stellen gibt. Daher lehnen die Fraktionen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge ab – aha, wie clever. In Wolfenbüttel ist man schlau. Tja, warum sind andere Städte, wie Stuttgart, München, Düsseldorf nicht auch auf diese Idee gekommen.

Martin Zimmerman, Wolfenbüttel