Ein Gesamtkonzept fehlt

Zum Artikel „Mühlenmuseum geht in schwere Saison 2018“ in der Ausgabe vom 16 März: Hinter der Misere um deutlich nachlassendes Interesse für das Angebot steckt häufig auch der alte und weitverbreitete Unternehmensfehler gerade in Zeiten, in denen die Zahlen stimmen, wenig bis kaum in professionelles Marketing zu investieren, damit der Erfolg zukunftsmäßig untermauert wird.

Im wahrsten Sinne der Worte ruht man sich auf seinen Lorbeeren aus. Und laufen die Geschäfte erst einmal schlechter, dann schreckt man erst recht davor zurück, „teure“ professionelle Hilfe mit ins Führungsboot zu nehmen. Ein Fehler, der mir bei den Betreibern des Mühlenmuseums schon lange sehr offensichtlich erscheint!

Daraus resultierend besitzt das in die Landschaft wohl eingefügte museale Gesamtkunstwerk aus Museum, Denkmal, Glockenpalast und Holzkirche natürlich nicht die zeitgemäße Attraktivität für Alt und Jung, die es aus meiner Sicht haben könnte und auch haben sollte.

Kurzum: Ein stimmiges Gesamtkonzept und dessen konsequente Umsetzung müssen her! Flickschusterhafte Einzelmaßnahmen gepaart mit dem Verlass aufs eigene Bauchgefühl werden es auf Dauer nicht wirklich richten.

Es muss explizit und professionell an allen Schrauben gedreht werden!

Rüdiger Reupke,

Isenbüttel