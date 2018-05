„Für Senioren könnte mehr getan werden!“

Zu „Kinderbetreuung in Meinersen“: Bei allem Verständnis für Betreuungsprobleme (kenne ich bestens durch meine Töchter): Hier wird am Beispiel eines Tages (Zeugnisausgabe) beklagt, dass zwischen 13 und 14 Uhr die Gemeinde keine Betreuung anbietet. Tja, für einen solchen Ausnahmetag muss und kann man das mal privat organisieren. Wenn keine Nachbarn helfen wollen/können, wird sich jemand gegen Bezahlung finden.

Die SPD sollte ihre Empörung etwas drosseln und zusammen mit Herrn Wrede nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten für noch bessere Betreuung suchen.

Harald Koch, Meinersen

Barrierefreiheit – notwendiger denn je

Zu „114 barrierefreie Bushaltestellen“ vom 17. April:

Der Artikel beschreibt die – unbedingt notwendige – Barrierefreiheit von Einrichtungen und natürlich erst Recht von öffentlichen Einrichtungen. Ich danke den Verantwortlichen des Behindertenbeirats für ihr Angebot und die Bereitschaft, Stellungnahmen für behindertengerechten Um- bzw. Einbau der entsprechenden Vorrichtungen abzugeben.

Natürlich ist der Behindertenbeirat nicht nur für die „Barrierefreiheit“ ein kompetenter Ansprechpartner. Aber ich kann nur empfehlen, die Dienste anzunehmen und auch zu würdigen.

Insbesondere Kommunen sind gut beraten, sich hier zu informieren und sich über die Problematik bei öffentlichen Gebäuden ausführlich zu unterrichten und insoweit neutral beraten zu lassen. Dies trifft gerade bei Bestandsgebäuden zu, wo die Vorschrift der Niedersächsischen Bauordnung noch nicht zwingend zu erfüllen ist.

Auch – und nicht nur – der Rat der Gemeinde Schwülper wäre gut beraten, diese Dienste in Anspruch zu nehmen.

Bei Bestandsschutz einer Baugenehmigung (wie beim Bürgerhaus in Groß Schwülper) ist es die Angelegenheit des kommunalen Rates , ob und wann er eine „Barrierefreiheit“ herstellen will. Diesen Zustand freiwillig nach über fünf Jahren im Bürgerhaus noch nicht herbeigeführt und es jetzt nur auf der „Agenda“ zu haben, ist nicht zu verstehen. Erst Recht nicht, wenn vom Bürgermeister in der Presse anhaltend darüber zu lesen ist, dass die Gemeinde Geld hat. Aber Prioritäten sieht der Gemeinderat offenbar anders, wie im Bericht der Gifhorner Rundschau am 12. April unter „Kinderbetreuung ist der Gemeinde lieb und teuer“ ausgeführt wird. Da beschließt der Rat auch für eine Kindereinrichtung ein Spielhaus für 5000 Euro im Haushalt 2018. Ich habe nichts gegen die Kinderbetreuung, aber für die Senioren könnte ein wenig mehr getan werden. Die Ratsvertreter sind herzlich eingeladen, die aktuelle Situation für in der Mobilität eingeschränkte Personen im Bürgerhaus hautnah zu erleben. Die Wahrnehmung einer einzigen Ratsfrau vor Ort ist ein Lichtblick, aber auch andere sind aufgefordert, Gleiches zu tun.

Monika Mollet, Groß Schwülper

A 39-Weiterbau befeuert das Artensterben

Zu „Planer zeigen die A 39 im Nordkreis“ vom 20. April:

Der Bau der A 39 von Wolfsburg nach Lüneburg wäre, wenn er denn wirklich kommt, ein Vergehen an unseren Kindern und Enkeln. Diese Autobahn würde auf einer Länge von 100 Kilometern großflächig Natur- und landwirtschaftliche Flächen unwiederbringlich zerstören, das Artensterben beschleunigen und durch die zu erwartende Verkehrszunahme den Klimawandel verstärken. Angesichts des bereits jetzt schon dramatischen Artenschwunds wie des Insektensterbens verbietet sich der Bau neuer Autobahntrassen. Dabei gäbe es die viel kostengünstigere und Natur- und Umwelt schonendere Alternative des dreistreifigen Ausbaus der B 4 zwischen Gifhorn und Lüneburg. Hierdurch würden gleichzeitig die heute noch unter dem Durchgangsverkehr leidenden Ortschaften entlang der B 4 durch Ortsumfahrungen sehr schnell entlastet.

Reimund Wunderlich, Gifhorn