Moment mal...

Zugegeben, Fußballspielen können sie noch nicht wirklich. Sie laufen alle hinter dem Ball her, trotzen jeder taktischen Anweisung des Trainers und winken schon mal dem Opa oder der Oma auf der Tribüne während des Spiels zu. Bunte Tüten vom Verkaufsstand haben bei ihnen meistens einen höheren Stellenwert als die zum Ende des Turniers gewonnenen Pokale. Gleichwohl begeistern sie mit ihrem Spiel, ihrem Einsatz, ihrer Fairness und ihrer Freude am Fußball ganze Hallen. Fußball in dieser ursprünglichen Form konnte ich gestern beim

G-Jugendturnier (6 bis 8 Jahre) des NFV-Kreisverbandes Helmstedt in der Schöninger Gerhard-Müller-Halle erleben. Um es vorweg zu sagen, es war ein Fußballfest. Die Halle war gut besucht, Anfeuerungsrufe von den Tribünen, viel Beifall für gelungene Aktionen und Trost bei Niederlagen. Auffällig hier das absolut faire Verhalten der Trainer, der mitgereisten Fans und natürlich der jungen Kicker, die ohne Schiedsrichter auskommen mussten, weil sie für diese Klasse auch nicht vorgesehen sind. Umso mehr ein riesiges Kompliment an alle Akteure, weil die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer erleben konnten, dass der Fußballsport noch Spaß, Freude, Spielwitz, Fairness und Begeisterung vermitteln kann und nicht nur von Randale, Gemeckere, Beschimpfungen und Beleidigungen lebt. Ich jedenfalls war begeistert und werde mir mit Sicherheit öfter Spiele unserer Jüngsten ansehen.

Werner Denneberg



NFV-Kreisverbandsvorsitzender