Spende für Schulwald nicht für das große Aufräumen verwenden

Zu „Schulwald - Flachstahl spendet 5000 Euro“ vom 6 März: Der Bericht über den Schulwald hat einen „kleinen“ Fehler. Es wird von einem Hype von diesem Projekt berichtet, der gar nicht vorhanden sein kann. Oder können die Schulleiterin oder der Projektverantwortliche dann erklären, warum der sogenannte Schulwald wie ein riesiges verwildertes Areal aussieht? Schon seit vielen Monaten sieht man niemanden auf dem Areal etwas tun. Im Herbst konnte man vor lauter hochgewachsenem Kraut kaum einen Baum erblicken. Grundsätzlich sind die Spendenaktionen der Salzgitter Flachstahl sehr zu begrüßen, helfen sie doch mit, Projekte von Bürgern, Bürgerinitiativen, Schulen und Vereinen zu realisieren. Jedoch sollte man schon etwas genauer hinschauen, was man fördert. Wenn die Spende jetzt genutzt wird, um den „Schulwald“ wieder in Ordnung zu bringen, dann ist das der falsche Verwendungszweck!

Klaus Kreisel, Salder

Frauen sollten selbstbewusster werden

Zum Glückauf zum Thema Frauentag am 8. März:

Es wird oft gesagt: brauchen wir noch einen Frauentag, wo wir doch schon so weit sind? Dazu ein bisschen Historie: 1918 wurde in Deutschland im Gesetz das Frauenwahlrecht eingeführt (in der Schweiz erst 1971!) Erst 1958 wurde im Gesetz verankert, dass Frauen ein eigenes Konto eröffnen und den Führerschein machen dürfen; 1977, dass Frauen nicht mehr ihren Mann um Erlaubnis bitten müssen, wenn sie arbeiten gehen wollen. Heutzutage ist es normal, dass Mann und Frau arbeiten gehen, und sich auch beide um die Kinder kümmern. In einer Umfrage zur Aufteilung der Hausarbeiten zwischen Frauen und Männern kam 65 : 35 raus. Immerhin, ein Schritt in die richtige Richtung. Fakt ist, dass die Arbeitswelt, die Politik, unsere ganze Gesellschaft immer noch von Männern dominiert und organisiert wird. Warum sind Frauen nicht so selbstbewusst und mischen in den oberen Etagen mit? Warum geben sie sich mit der Teilzeitstelle zufrieden? Das sind Fragen, mit denen wir uns nicht nur am Internationalen Frauentag beschäftigen sollten.

Jasmine Werner, Baddeckenstedt