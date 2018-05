Der Kuchen reicht für alle

Zu „Kein Bedarf: Mediziner wehren sich gegen die Ansiedlung einer Kinderärztin“ vom 4 Mai: Da die Berichterstattung zur kinderärztlichen Versorgung in Salzgitter nun zum zweiten Mal mit einem Bild aus meiner aktiven Tätigkeit verknüpft wurde, erlaube ich mir, mich in die Diskussion einzubringen.

Die von den drei kinderärztlichen Kolleg(inne)n vorgetragenen Einwände gegen die Niederlassung einer weiteren Kinderärztin werden jedem im letzten Jahr in einer Kinderarztpraxis abgewiesenen Elternteil unverständlich sein müssen. Waren doch noch bis in den April diesen Jahres berechtigte Argumente vorgetragen worden, dass die Kassenärztliche Vereinigung den Bedarf nach unrealistischen Zahlen erstellen müsse, dieser in unserer Stadt real aber deutlich höher sei als berechnet. Im Artikel lese ich nicht, dass sich die Verhältnisse in der Stadt seitdem verändert hätten.

Wenn nun die Vertretung der Kassenärzte dem Druck nachgibt und einen weiteren kinderärztlichen Kassensitz zur Verfügung stellt, müsste man als Außenstehender erwarten, dass der Beifall dafür sowohl von den Ärzten als auch von den Patienten kommt.

In der in Aussicht gestellten und zu führenden Diskussion müssten die widersprechenden Kinderärzte vielleicht gebeten werden, eine Selbstverpflichtung abzugeben, alle aus den früher genannten Gründen abgewiesenen Patienten auch in den Schwerpunktzeiten von Herbst und Winter in ihre Behandlung zu übernehmen. Können sie das nicht gewährleisten, sollte man den Kassenarztsitz für die Kollegin auch im Hinblick auf die demografische Entwicklung der Salzgitteraner Ärzteschaft und die Schwierigkeit der Nachbesetzung in unserer Stadt als nachhaltige Chance verstehen. Der Versorgungsanspruch der Kinder unserer Stadt mit kinderärztlichen Leistungen sollte um jeden Preis gesichert sein.

In der Zeit meiner Niederlassung hat sich die Zahl der Kinderärzte im Einzugsbereich von 1986 vier auf 2011 reichlich acht erhöht. Es gab bei jeder Neuzulassung Bedenken, der Kuchen könne nicht für alle reichen, hat er aber doch! Mitte der 90er Jahre haben etwa 100 Kolleginnen und Kollegen unserer Stadt gegen die Einführung des kinderärztlichen Notdienstes gestimmt. Und doch ist er über 20 Jahre bis zum Ende des vergangenen Jahres erfolgreich von den Kinderärzten verrichtet worden.

Also, angesagt ist Mut zur Entscheidung. Ich wünsche jedem Kind dieser Stadt, seine Ärztin oder seinen Arzt für Kinder- und Jugendmedizin finden zu können.

Dietmar Herrmann, Salzgitter

Arzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin