„Erb ist anmaßend“

Zu „Erb: Wir stehen ein für Vielfalt“ vom 24. März:

Es lässt aufhorchen, wenn Hartwig Erb als 1. Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg sich für Vielfalt und eine bunte Gesellschaft ausspricht, obwohl seine Ortsverwaltung eher den Eindruck vermitteln lässt, durch eine hierarchisch gegliederte Organisation mit ausgeprägten Selbsterhaltungs- und Eigeninteressen auch gegenüber ihren Mitgliedern geprägt zu sein. Ausdrucksmerkmal dieser bürokratisch, zentralistisch und sozialpartnerschaftlichen Politik ist unter anderem, Aktivitäten der Mitglieder und unteren Funktionäre offenbar zu beschränken, ohne sie gänzlich auszuschalten. Dies trägt indirekt mit dazu bei, den Rechtspopulismus zu begünstigen und dass vergrämte Protestwähler zu Sympathisanten der AfD werden, obwohl deren Zielsetzung ihren eigenen Interessen objektiv entgegensteht. Auch deshalb empfinde ich es als anmaßend, wenn Herr Erb behauptet, seine IGM habe eine überzeugende Antwort auf nationalistische Strömungen.

Allein vom Rednerpult aus vor 250 anwesenden Zuhörern lässt sich das gesellschaftliche Kräfteverhältnis nicht beeinflussen. Eine Alternative wäre, weg von der Symbolpolitik, die Bremsklötze gegen den Rechtstrend zu entfernen, indem die gewerkschaftliche Basis aktiviert wird und mit Bündnispartnern zusammen auf der Straße aufzutreten, in unterschiedlichen Milieus vor Ort öffentlichkeitswirksame Aktionen durchzuführen.

Klaus Kunz, Rühen

Zentrale Stellplätze

für Mülltonnen

Zu „WAS holt Müll nicht von der Haustür ab“ vom 10. März:

Ist die Art der Müllabfuhr in Gebieten mit Einfamilienhäusern noch zeitgemäß? Vor jedem Haus steht eine Mülltonne, der Müllwagen muss alle 20 oder 30 Meter anhalten und wieder bis zur nächsten Mülltonne beschleunigen. Jedes Mal dreht der Motor wieder hoch und die Auspuffgase nehmen zu. Eigentlich ist diese Art der Müllabfuhr unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Diskussion über Abgase nicht mehr zeitgemäß. Die Mieter von Mehrfamilienhäusern müssen ihren Müll auch zu den zentralen Müllplätzen bringen. Warum können in Einfamilienhausgebieten nicht zentrale Plätze für die Müllabholung eingerichtet werden? Die Mülltonnen verfügen über Räder und können bequem von den Nutzern zu zentralen Stellen gerollt werden. Der Müllwagen hat einige wenige Punkte, um die Tonnen zu leeren, die Abgasbelastung wird minimiert und die Sicherheit der Fahrzeuge und der Mitarbeiter ist verbessert. Solch ein System funktioniert seit Jahren in Südtirol problemlos. Dort gibt es zum Beispiel im Ort Naturns ausgewiesene Stellplätze für die Müllabfuhr. Die Diskussion über enge Straßen oder kleine Müllwagen hat sich erübrigt.

Wilfried Zander, Wolfsburg