Patient Notaufnahme

Die Notaufnahmen in Krankenhäusern sind voll bis übervoll. Insofern ist jeder Ansatz zur Entlastung ein guter. Das gilt auch für das System „Ivena“, für das sich Gesundheitsministerin Carola Reimann starkmacht: Eine Software zeigt Rettungswagen und Leitstellen an, in welcher Klinik Patienten gerade...