Null Toleranz für Hetze

Für viele von uns ist der Hass weit weg. Tief in Internetforen, in Kommentarleisten auf Twitter oder Facebook. Neonazi-Netzwerke treffen uns als Ziel nur selten, denn das Ziel ist das andere, das vermeintlich Fremde. In unseren Freundeskreisen sind wir häufig einer Meinung, wir reden mit Respekt...