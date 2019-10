Putin als Schlüsselfigur

Es läuft so gut wie nie für Russlands Präsidenten Putin. Kein US-Präsident zuvor spielte seinem russischen Amtskollegen derart in die Hände wie Donald Trump. Und so avanciert der machtbewusste Russe zum Gewinner und zur Schlüsselfigur in der Unruheregion. Bei ihm laufen die Fäden zusammen, die...