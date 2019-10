Zu viele offene Fragen

Es ist ein spektakulärer Vorschlag, den Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) präsentiert hat. Die Schaffung einer „international kontrollierten Sicherheitszone“ in Nordsyrien macht zumindest auf den ersten Blick Sinn. AKK, wie sie genannt wird, will die Europäer in dem...