Der Abschied Großbritanniens ist für das vereinte Europa ein tragischer Verlust – politisch, wirtschaftlich, kulturell. Er hat ökonomisch dieselbe Wucht, als wenn die 19 kleinsten der 28 EU-Staaten gleichzeitig den Klub verlassen würden. Für die geostrategischen Ambitionen der EU ist das ein Rückschlag. Das Selbstbewusstsein der Europäischen Union ist nachhaltig erschüttert.

Den größten Schaden indes tragen die Briten selbst, die überwiegend noch gar nicht verstanden haben, was der Brexit konkret bedeuten wird. Die Austritts-Propagandisten haben den Bürgern vorgegaukelt, man werde weiter die Vorteile des EU-Binnenmarktes genießen, dabei aber unabhängig von der Union sein. Als „Singapur an der Themse“ mit niedrigen Steuern soll sich das Land Wettbewerbsvorsprünge sichern. All diese Verheißungen werden schnell als Lügen und Luftschlösser entlarvt werden. Großbritannien wird in der globalisierten Welt allein schwächer sein. Und die EU kann keinem Konkurrenten Zugang zum gemeinsamen Markt gewähren, der sich mit Standarddumping und Regelverstößen unredlich Vorteile verschaffen will. Bei den Verhandlungen mit der EU über einen neuen Handelsvertrag und andere Kooperationen droht deshalb heftiger Streit.

Auf der Insel steht ein böses Erwachen bevor, das den Riss durch die Gesellschaft vertiefen wird. Viel wäre gewonnen, wenn Premier Johnson wenigstens die bis Dezember befristete Übergangszeit verlängert – denn bis Jahresende sind solide Verträge nicht auszuhandeln. Offiziell wird eine freundschaft­liche Beziehung angestrebt, an der auch die EU ein großes Interesse haben müsste – denn Großbritannien gehört ja weiter zu Europa. Die Chancen für einen harmonischen Neustart stehen derzeit nicht gut. Aber wer weiß: Im Brexit-Drama waren bisher schon Wendungen möglich, die niemand erwartet hatte.