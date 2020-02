Ehre und Verlust

Als Land Niedersachsen, Senat und Hochschulrat Anke Kaysser-Pyzalla an die Spitze der TU Braunschweig hoben, bewiesen sie Mut. Eine relativ junge Frau, die zwar Wissenschaftliche Geschäftsführerin des Helmholtz-Zentrums Berlin gewesen war, aber noch keine Erfahrung in der Hochschulleitung hatte, sollte eine der renommiertesten Ingenieursschmieden führen.

Das Wagnis hat sich bezahlt gemacht. AKP kam mit dem Männerbetrieb ebenso gut klar wie mit der Wissenschaftspolitik, sie nutzte sofort die Chancen des nationalen wie regionalen Wissenschaftsnetzwerks, sie ließ sich in der Region sehen und bewies Interesse an ihren Themen. Der großartige Erfolg bei der Exzellenzinitiative stellte die Errungenschaften der Carolo-Wilhelmina in strahlendes Licht: Die TU Braunschweig spielte endlich für jedermann erkennbar in der Ersten Liga. Es war ein Erfolg, an dem Kaysser-Pyzalla und ihre aktuellen Mitstreiter erheblichen Anteil haben, er war darüber hinaus die Frucht eines Jahrzehnts harter Arbeit Jürgen Hesselbachs, seines Teams und vieler Gutwilliger, die mithalfen, nicht zuletzt aus der regionalen Industrie. Hier wirkten Kontakte, die Hesselbach klug entwickelt und genutzt hatte.

So hätte es weitergehen sollen. Wer das Amt des Präsidenten der TU übernimmt, der weiß, dass es nicht als Dreieinhalbjahresengagement gedacht ist. Die Exzellenz-Bewerbung allein zeigte Entwicklungspotenzial, das nun mit Schwung gehoben werden muss: „We move“ lautet das Motto der TU. Kaysser-Pyzalla wäre dabei als Hochschulmanagerin und Chefdiplomatin außerordentlich wichtig gewesen.

Kaysser-Pyzalla macht dem Motto alle Ehre, nur möglicherweise bald ohne die TU. Der Ruf an die Spitze des DLR, durch eine Indiskretion vorzeitig bekannt geworden, würde sie in eines der bedeutendsten Ämter der deutschen Wissenschaftslandschaft bringen. Kann man ihr verübeln, dass sie diese Chance beim Schopf ergreift? Der Zeitpunkt freilich liegt deutlich zu früh. Noch ist sie nicht gewählt; dass offenbar selbst die engsten Unterstützer vom möglichen Wechsel aus der Zeitung erfuhren, bringt Kaysser-Pyzalla sowohl gegenüber dem Senat des DLR, als auch gegenüber Universität und Land in eine unangenehme Lage. Soweit die ärgerliche Seite. Es gibt auch die erfreuliche: Anke Kaysser-Pyzalla hat einen hervorragenden Job gemacht. Einem klugen Nachfolger hinterließe sie viele Anknüpfungspunkte. Die TU Braunschweig muss sich für ihre Sprungbrett-Qualität nicht schämen. Die hat schließlich ursächlich mit ihrer eigenen Kraft, ihrem eigenen Gestaltungswillen und ihrer eigenen Veränderungsbereitschaft zu tun. Eine DLR-Präsidentin mit Braunschweig-Erfahrung dürfte der TU hilfreich sein. Unterm Strich steht: Braunschweig ist ein Wissenschaftsstandort, mit dem zu rechnen ist. So muss es bleiben.