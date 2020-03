Wir bremsen Corona, Corona uns

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“Friedrich Hölderlin

Dienstfahrt nach Berlin. Normalerweise eine Übung, die den Charakter fordert und die Nerven schwächt. Die Autobahn 2 ist meistens voller als eine Legebatterie. Und diese Woche? Leere Fahrbahnen, kaum Lastwagen. Vielleicht ein Zufall, aber er passt ins Bild von einem Land, dass gerade auf die Kriechspur geht.

Corona ändert alles. Schulen, Unternehmen, Restaurants, Fußballmannschaften wechseln von einer Woche zur anderen ins Standby, oft nicht vollständig, aber immer öfter, und sei es nur zur Vorsicht. Der Corona-Virus verbreitet sich mit Riesentempo. Italien, wo die Lungenkrankheit Covid-19 am weitesten um sich gegriffen hat, wirkt wie ein Menetekel. Reiseverbot erst am Hotspot, jetzt im ganzen Land, Restaurants und alle Geschäfte, die nicht „das Nötige“ verkaufen sind geschlossen. Da steht ein Land demnächst still.

Nicht, weil das Virus so tödlich wäre wie die Pestilenz oder eine der anderen Heimsuchungen, die Europa im Mittelalter entvölkerten, sondern weil seine Verbreitung gebremst werden muss. Auch die vergleichsweise wenigen schweren Fälle der Krankheit fordern das Gesundheitssystem entwickelter Länder bis an seine Grenzen und darüber hinaus. Deshalb raten Experten, sie sind so gefragt wie nie zuvor, viel mehr als bei EHEC, viel mehr als bei SARS, die Verbreitungswege des Virus so schmal zu machen wie nur möglich. „Wir müssen Zeit gewinnen“, sagen sie wie mit einer Stimme, um Kranke in den Spitälern versorgen zu können, um, vielleicht in einem Jahr, weitere Ansteckungen durch einen Impfstoff verhindern zu können.

Dies – und nicht etwa die absolute Gefährlichkeit des Erregers für halbwegs gesunde Menschen – erzeugt die Dynamik, die Schulferientermine, Produktionsziffern und Bürogemeinschaften sprengt. An vielen Stellen wird versucht, den Schaden zu begrenzen, die notwendige Vorbeugung anrichtet. Auch unsere Redaktion testet, wie wir unsere Arbeit für Sie leisten können, falls der Virus unser Team erreicht, per Heimarbeitsplatz und Remote-Desktop-Verbindungen.

Die Dynamik der Epidemie lässt Veranstalter die Reißleine ziehen. Die Evangelische Akademie Abt Jerusalem, die, wie die Funke Mediengruppe als Veranstalter der „Goldenen Kamera“, schon früh ihre Veranstaltungen absagte, lösten noch Erstaunen aus. Jetzt dürfen beide als Vorreiter auf einem Weg der Vernunft gelten.

Viel geht dieser Tage verloren. Der Handwerkerstolz bei der Freisprechungsfeier, die nicht stattfinden kann, das Lernen von Joachim Hempel im Gespräch über Afrika, der Diskurs über gutes Arbeitgebertum an der Welfenakademie, viele schöne Konzerte und Vorträge. Und die Herzlichkeit des Umgangs auch. Man umarmt sich nicht mehr zur Begrüßung, der kräftige Händedruck wird zunehmend ausgelassen. Das ist nicht schön, aber notwendig. All das wird wiederkommen, wenn der Virus an Tempo verloren hat und unsere Waffen geschärft sind.

Bis zu diesem Konsens hat die Welt, hat Europa, hat die Bundesrepublik, hat jedes Unternehmen einige Zeit gebraucht. Auf dieses SARS-CoV-2 war niemand vorbereitet. Weder logistisch noch mental. Niemand außer den Virologen. Die Fachleute am Robert-Koch-Institut, aber auch an der Berliner Charité oder dem Helmholtz- Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, haben einer um Orientierung ringenden Gesellschaft den Weg gewiesen. Zu den beruhigenden Aspekten einer zutiefst beunruhigenden Entwicklung gehört, dass alle, die politischen wie die ökonomischen Entscheider, in diesem Fall der Wissenschaft zuhörten und ihr folgten.

Ist es wirklich der richtige Weg? Der Leiter unseres Wirtschaftsressorts hat diese Woche für seine Philippika gegen Inkonsequenz und Übertreibung einigen Widerspruch geerntet. Die Fragen, der er stellte, verdienen aber eine Antwort, mindestens aber eine Erklärung. Worin lag der Sinn einer Empfehlung, die Menschenansammlungen mit 999 Teilnehmern für ungefährlich, solche ab 1000 aber für unverantwortlich riskant erklärte? Darf man die Schule weiterlaufen lassen, nur weil man den ökonomischen Schaden fürchtet, die massenhaftes Zuhausebleiben der berufstätigen Eltern auslöst? Warum reagiert dasselbe Land mit provozierender Gelassenheit auf die gefährliche Virusgrippe, gegen die es wegen der Mutationsfähigkeit der Erreger ebenfalls keinen zuverlässigen Schutz gibt? Covid-19 lehrt, dass wir in der Vergangenheit häufig Vabanque gespielt haben.

Das Einschwenken auf den richtigen Weg hat unterschiedlich lange gedauert. Das muntere Nebeneinander von Fußballspielen mit und ohne Fans brachte exemplarischen Unfug auf die Fernsehgeräte: Borussia Dortmund verlor in einem Pariser Stadion, in dem man jeden Schrei eines getroffenen Sportlers hörte, als verende er neben uns auf der Couch, während Klopps Liverpool vor einer höchst vitalen Kulisse scheiterte. Dass ein Bezirksamt in Berlin mal eben einen anderen Weg für richtig hält als alle Virologen und der Bundesgesundheitsminister, muss nachdenklich machen. Dass sich die Kultusminister erst jetzt trafen, um ein einheitliches Vorgehen zu besprechen, riecht nach Behäbigkeit.

Aber am Ende steht die richtige Entscheidung. Auf den Pöbelpräsidenten muss man nicht allzu viel geben – Donald Trump kaschiert mit seinen Schuldanwürfen gegen die Europäer mehr schlecht als recht die Probleme seiner eigenen Administration.

Noch immer gilt: Wer ein wenig Abstand hält, aufs Händeschütteln verzichtet und auf Handhygiene achtet, braucht sich keineswegs im Keller zu verschanzen. Höchstens um seine Vorräte an Toilettenpapier zu verteidigen. Das Gold unserer Tage wird auf Papp-Rollen gewickelt – eine Erkenntnis, die ein Lächeln in besorgte Gesichter zaubern mag.