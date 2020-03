Kitas zu – gut so!

Die Nachricht von Schul- und Kitaschließungen wegen der Corona-Krise war absehbar, die Entscheidung richtig. Dennoch trifft sie vor allem berufstätige Eltern wie ein Schlag. Auch ich bin Mutter von zwei Kita-Kindern, auch mein erster Gedanke war: Wie soll das gehen? Wie sollen wir Beruf und Kinder unter einen Hut kriegen, wenn es keine Möglichkeit der Betreuung vor Ort gibt?

Schon höre ich viele loswettern: alles übertrieben, reiner Aktionismus. Auf der anderen Seite macht die Entwicklung Angst: Jeder zieht sich in seine vier Wände zurück, Schule fällt aus, Veranstaltungen finden nicht mehr statt. Vereinsleben, Routinen, Alltag, alles wird auf den Kopf gestellt – mit noch nicht absehbaren Folgen für das soziale Leben. Doch wir haben keine andere Wahl: So unbequem und problematisch die Einschränkungen für jeden einzelnen sind. Es geht nicht nur um den eigenen Schutz. Es geht auch um die Verantwortung gegenüber anderen, der Gemeinschaft, gegenüber Älteren und chronisch Kranken.

In Schulen und Kitas grassieren viele Infekte. Auch wenn Corona-Infektionen bei Kindern möglicherweise milder verlaufen als bei Erwachsenen – Kinder können dennoch Überträger sein. Es ist also sinnvoll, jetzt die Bremse zu ziehen, damit sich die Infektion nicht zu schnell ausbreitet. Damit das Gesundheitssystem am Ende nicht unter der Last steigender Krankheitsfälle kollabiert. Je eher drastische Maßnahmen ergriffen werden, desto kürzer müssen sie womöglich bestehen bleiben.