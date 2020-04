Keine Dauer-Alimente!

Es sind Zahlen, die schwindelig machen. Knapp 1,3 Billionen Euro will der deutsche Staat notfalls in die Waagschale werfen, um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft abzumildern. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist dies das üppigste Hilfspaket auf der ganzen Welt.

Das Billionen-Ding, das die Bundesregierung verabschiedet hat, ist der richtige Mix aus Bargeld und Garantien. Es bedeutet nicht, dass die öffentliche Hand plötzlich mit fast 1,3 Billionen Euro in der Kreide steht. So sind 600 Milliarden Euro davon nur eine Art Ausfallbürgschaft. Firmen, die durch das Coronavirus geschädigt sind, können bei ihrer Hausbank ein Darlehen beantragen. Die Bank trägt kein Risiko, denn bei einer Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens haftet die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Kleinere Firmen und Solo-Selbstständige erhalten eine 50-Milliarden-Euro-Spritze als Zuschüsse. Auch dies ist eine wohldosierte Maßnahme – andernfalls würden viele Akteure vom Markt gefegt. Einer der wichtigsten Bausteine ist das Kurzarbeitergeld. Die Unternehmen können ihre Fachkräfte behalten und werden gleichzeitig entlastet. Bereits während der Finanzkrise 2009 hat sich dieses Instrument bewährt.

Es zahlt sich nun aus, dass die Bundesregierung jahrelang am Prinzip der schwarzen Null festgehalten hat. Jetzt sind Rücklagen da, die in der Not mobilisiert werden können. Dennoch gilt auch heute: Solidarität in Corona-Zeiten heißt nicht, dass der Staat als Gelddruckmaschine für alle Branchen und Interessengruppen bereitsteht. Finanzielle Unterstützung sollte als Überbrückung gedacht sein. Sie sollte vor allem im Auge haben, dass die Wirtschaft wieder zu Kräften kommt. Ohne Leistungsdenken und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt gibt es keinen nachhaltigen Erfolg.