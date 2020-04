Ein Zeckenbiss entzündet sich. Der Verdacht auf eine Borreliose kommt auf, und das am Karfreitag. Am Samstag wählt die Frau die 116 117. Zwei Stunden später klingelt an ihrem Haus auf dem Lande ein ziemlich geschäftiger Arzt an der Tür. Ein kurzer Blick genügt ihm, um ein Antibiotikum zu verschreiben. Länger braucht er, um die Liste der nächsten Patienten zwischen Cremlingen, Schöppenstedt, Wolfenbüttel und Salzgitter entgegenzunehmen. Die Frau war ich, den Arzt habe ich erlebt. „Hätte ich Ihnen kein Bild senden können?,“ fragte ich. Der Arzt zuckte nur mit den Achseln.

Nun, genau zwei Wochen später, ist man so weit, und wenn es schon das elektronische Rezept gäbe, hätten die Folgen meines Zeckenbisses ärztlicherseits rein digital behandelt werden können. Dem Arzt hätte es viel Zeit erspart, und medizinisch hätte es in meinem Fall keinen Unterschied gemacht.

Die Corona-Krise scheint zu beschleunigen, was zum Teil noch immer zögerlich vorangetrieben wurde: die Digitalisierung. Was geht, was geht nicht? Plötzlich eröffnen sich, so scheint es, immer neue Dimensionen und kreative Lösungen. Und plötzlich geht’s.

Auch die Kassenärztliche Vereinigung erobert mit der Videosprechstunde in ihrem Bereitschaftsdienst in unserer Region digitales Neuland. Der Erfolg und ein gutes Augenmaß sind zu wünschen. Denn die Tele-Medizin kann gerade in ländlichen Regionen dazu beitragen, die medizinische Versorgung in Zeiten des Ärztemangels sicherzustellen.