Jetzt zum Arzt

Alle geplanten und nicht dringlichen Eingriffe wurden in den Krankenhäusern vom OP-Plan gestrichen , in den Arztpraxen Vorsorgeuntersuchungen oder Routinekontrollen ausgesetzt: Wochenlang hat sich unser Gesundheitssystem darauf vorbereitet, das Schreckgespenst eines heillos überforderten Medizinapparats abzuwehren, sollte das neuartige und unbekannte Corona-Virus auch hierzulande verheerend wüten.

Die gute Nachricht in ungewissen Zeiten: Das Zusammenspiel der Maßnahmen hat gegriffen. In Deutschland musste bisher kein Arzt aus Mangel an Beatmungsplätzen die schwere Entscheidung treffen, wen er rettet und wen nicht.

Doch so sehr weiterhin eine große Wachsamkeit nötig und die Gefahr der Pandemie längst nicht gebannt ist, so ist es auch eine Tatsache, dass die Krankheiten jener Menschen, die ohne Corona-Krise längst ärztlich versorgt worden wären, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von allein wundersam heilen.

Im Gegenteil. Nach Wochen des Stillstandes berichten Ärzte, dass aus manchen Patienten schon Notfall-Patienten werden.

Es ist ein Balanceakt, auf eine mögliche zweite Welle der Pandemie vorbereitet zu bleiben und den Normalbetrieb gleichzeitig wieder hochzufahren. Doch wenn er nicht gelingt, könnte eine weitere Corona-Welle mit einem Tsunami aufgestauter und nicht länger aufschiebbarer medizinischer Behandlungen zusammenfallen. Der Druck steigt.