Nicht kaputtsparen!

„Wer nun mit Staatshilfe gerettet wird, sollte später einen Beitrag an den Kosten tragen.“

Es gibt in Zeiten dramatisch wegbrechender Steuereinnahmen, ums Überleben kämpfender Betriebe und Millionen Arbeitnehmern in Kurzarbeit eine gute Nachricht. Die Bundesrepublik zählt zu den kreditwürdigsten Ländern der Welt. Deutschland ist für Anleger ein sicherer Corona-Hafen. Investoren reißen sich darum, Olaf Scholz Geld zu leihen. Durchschnittlich liegt die Rendite für Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit derzeit bei − 0,5 Prozent. Deshalb sind Vorschläge richtig, den Corona-Schuldenberg langsam und über einen langen Zeitraum abzutragen. Denn eins darf nicht passieren. Dass nach der Krise das Land kaputtgespart wird.

Der Finanzminister rühmt sich dafür, dass seine vorsichtige Haushaltspolitik die Spielräume für die Hilfspakete geschaffen hat. Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere lautet: CDU, CSU und SPD haben zehn Jahre Daueraufschwung mit immer höher sprudelnden Steuereinnahmen weitgehend ungenutzt gelassen, um Deutschland fitter für die Zukunft zu machen.

Nach der Krise wird über eine faire Lastenverteilung zu reden sein. Als die Banken umkippten, mussten die Steuerzahler blechen. Wer nun mit Staatshilfe gerettet wird, sollte später einen Beitrag an den Kosten tragen.

Die Hoffnung in Berlin ist groß, dass die Wirtschaft – wie nach der Bankenkrise – schnell wieder anspringt und Deutschland aus der Krise hinauswachsen kann. Anfang Juni will Scholz ein Konjunkturprogramm präsentieren. Die Rede ist von bis zu 100 Milliarden Euro. Im Kanzleramt stehen die Lobbyisten Schlange. Die Autoindustrie will eine Abwrackprämie 2.0. Das geht klüger. Die Politik sollte die Stunde null der Corona-Krise nutzen, die Weichen für eine ökologisch ausgerichtete Industriepolitik zu stellen. Dürre, Wasserknappheit, steigende Meeresspiegel sind ebenso gefährlich wie ein Virus.