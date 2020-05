Mehr Diskussion über Fakten, bitte

„Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu versengen.“ Georg Christoph Lichtenberg

Die Corona-Beschränkungen sind schwer zu ertragen, und jede Woche wird es schlimmer. Auf Schritt und Tritt stoßen wir gegen Barrieren. Jemanden in den Arm nehmen? Geht nicht. Geburtstag mit Freunden feiern? Höchstens per Schichtsystem im Stundentakt. Schulter an Schulter in der Kneipe klönen? Im Fitnessstudio den Stress verarbeiten? Alles auf Eis.

Kinder sind genervt, Eltern im Home Office mitunter auch, Lehrer kämpfen mit der Anforderung, unvorbereitet und mit bescheidenen Mitteln digitalen Unterricht geben zu sollen. Unternehmer versuchen unter großen Schwierigkeiten, Umsatzausfälle und Lieferprobleme in den Griff zu bekommen. Beschäftigte drehen jeden Euro um, weil das Kurzarbeitergeld kaum reicht.

Tapfer sind sie alle. Man möchte ihnen auf die Schulter klopfen, aber das ist ja nicht erlaubt.

Dass nun endlich wieder Besuche in Seniorenheimen möglich sind, gehört zu den wichtigen positiven Botschaften, so wie die Öffnung der Restaurants und Cafés oder der großflächigen Einzelhandelsgeschäfte. Aber auch die wiedereröffneten Läden und Gastronomiebetriebe leiden unter der Erschwernis durch Infektionsangst, Unbequemlichkeit der Masken und die leeren Portemonnaies potenzieller Kunden.

Derweil bleiben die Zahlen der Corona-Infizierten und –Erkrankten auf niedrigem Niveau.

Ist es da ein Wunder, wenn ein Teil der Bürgerinnen und Bürger Sinn, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Beschränkungen anzweifelt? Die Klage der Skeptiker klingt plausibel: Der Anteil der Menschen etwa in unserer Region, die nachweislich mit dem Virus infiziert sind, ist verschwindend gering. Da darf man sich schon fragen, ob die Bedrohung den sozialen, seelischen und immer größeren wirtschaftlichen Schaden rechtfertigt. Bundespräsident Steinmeier spricht hier von der Berechtigung des „nachfragenden Zweifels“. Alleine der ökonomische Schaden hat ja die Ausmaße der Weltfinanzkrise von 2008 längst überschritten. Volkswagen ist mit dem Absturz seiner Verkaufszahlen nur der prominenteste Fall: Viele Geschäfte zehren von ihrer Substanz, ganze Branchen erreichen die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Es droht Schaden an der Struktur.

Der aktuelle Augenschein lässt aber nur sehr eingeschränkte Rückschlüsse zu. Die Gefahr können nur Wissenschaftler beurteilen, die Infektionsverläufe untersuchen, die weltweit wachsenden Erkenntnisse über Covid-19 kennen und in der Lage sind, die Wahrscheinlichkeit künftiger Entwicklungen auf der Basis wissenschaftlicher Modelle herauszuarbeiten. Zu den positiven Erfahrungen der Corona-Krise gehört, dass die Politik auf die Wissenschaftler und nicht auf Stimmungslagen hörte. Deutschland ist damit bisher gut gefahren, die niedrigen Zahlen sind der Beweis.

Zweifler schenken den Szenarien und Hochrechnungen der Epidemiologen und Virologen aber immer weniger Glauben. Man sieht die Bedrohung ja nicht, kaum einer kennt einen Betroffenen und irgendwie würden wir uns auch alle gerne als Helden der Immunabwehr sehen, die das Virus selbst im schlimmsten Fall abtropfen lassen wie weiland Kaiser Franz die gegnerische Flanke.

Unübersichtlich wird die Lage, weil meinungsstarke Mit-Zweifler auf die große Bühne treten, darunter solche mit Doktortiteln, manche sogar der Medizin. Deren Corona-Expertise wird erstaunlicherweise überhaupt nicht hinterfragt. Das wäre aber sinnvoll. Natürlich kann der Zahnarzt um die Ecke glauben, dass Corona nur eine Art schwerer Grippe sei. Er weiß sicher viel mehr über den menschlichen Organismus als Otto Normalverbraucher. Zur aktuellen Forschung über das neuartige Virus haben aber viele Mediziner denselben Zugang wie Sie als Zeitungsleser. Sie sind gut informiert, aber keine Experten, die die Autorität hätten, die Bedrohung besser einschätzen zu können als die führenden Epidemiologen. Und dennoch geriert sich mancher, als wisse er es besser als das Robert-Koch-Institut, die Virologie an der Charité und das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung zusammengenommen. Man würde manchem wünschen, dass er seine Verantwortung sensibler wahrnimmt, differenzierter argumentiert und nicht nur behauptet, sondern seine Thesen seriös belegt.

Der Ton wird ruppig. Selbst ein so außergewöhnlich sachlicher, präzise formulierender und die Grenzen seines Wissens stets benennender Forscher wie Christian Drosten wird im Internet wüst angepöbelt. Umso mehr, als er das Kenntnisniveau ärztlicher Zweifler in klarem Deutsch anspricht.

Diese Scharmützel vergiften die Gesprächsatmosphäre und erschweren die Auseinandersetzung in der Sache. Sinnvoll wäre, sich gesamtgesellschaftlich auf der Basis des Wissens zu treffen: Corona ist nach dem Stand der Forschung weiterhin eine Bedrohung, vor allem für Millionen Deutsche mit chronischen Vorerkrankungen. Dann ließe sich wesentlich konzentrierter diskutieren, wie wir die Einschränkungen so ausgestalten, dass damit eine schrittweise Rückkehr zur Normalität möglich wird.

Was Not tut, ist Kommunikation. Das gilt für den Streit über das Bedrohungspotenzial des Virus, aber auch für die Debatte über den Weg aus der Krise. In einem freien Land kann man niemals nach dem Prinzip Befehl und Gehorsam arbeiten. Wer in diesem Gemeinwesen Verantwortung trägt, muss deshalb den Zweiflern zuhören, muss seine eigene Position mit Fakten begründen und für den Konsens weite Wege gehen. Die Bundesregierung und die Länderkabinette könnten in diesem Sinne viel Gutes tun.

Eine hart an den Fakten ausgerichtete öffentliche Auseinandersetzung scheiterte zuletzt auch daran, dass die parlamentarische Demokratie auf Standby geschaltet war. Der Druck der Ereignisse führte zu einem Übergewicht der Exekutive und zu einer Verarmung der Diskussionskultur. Das darf so nicht bleiben.