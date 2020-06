Diess’ Thron wackelt

Seit zwei Jahren steht Herbert Diess an der Spitze des VW-Konzerns. Er hat viel Macht auf sich konzentriert. Er verantwortet das China-Geschäft und bislang noch die Kernmarke des Konzerns. Letzteres wurde ihm nun durch den Aufsichtsrat entzogen. Damit ist der Sockel seines Throns angesägt. Und es gibt eine Bringschuld. Denn sollte der ID.3, das zweite entscheidende Modell, das er in seiner Zeit als VW-Chef neben dem Golf 8 verantwortet, floppen – dann wird es eng für Diess.

Der 61-Jährige hatte sich vorgenommen, VW in eine neue Ära zu führen: Digitalisierung, Vernetzung, Elektromobilität. Das sind riesige Themen, für die die Kompetenzen erst einmal aufgebaut werden müssen. Das braucht Zeit und vor allem Geduld. Die scheint dem VW-Chef manchmal abzugehen.

Diess muss die Arbeitnehmerseite auf seinem Umbau-Kurs mitnehmen, so schwer ihm das auch fallen mag. Das Kriegsbeil muss auf beiden Seiten begraben werden, es muss um die Sache gehen, nicht um Macht. Das Interesse von Diess, VW langfristig wettbewerbsfähig zu machen, ist genauso berechtigt wie das Interesse von VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh, Beschäftigung zu sichern.

Die Wolfsburger sollten sehen, dass Ruhe einkehrt. Denn wer sollte Diess nachfolgen? Jemand von Osterlohs Gnaden? Diess hat Mut, kommt von außen – was es ihm jetzt auch vermutlich schwer macht. Sein Nachfolger als VW-Markenchef, Ralf Brandstätter, hingegen ist ein VW-Urgestein, kennt die besonderen Gepflogenheit in Wolfsburg in- und auswendig. Das kann jetzt nicht schaden. Diess hat dennoch eine weitere, ehrliche Chance verdient – er hat dem Konzern den Weg in die Zukunft gewiesen.