Chaos-Bude VW

Das ist typisch VW. Die Öffentlichkeit wird in diesen Tagen Zeuge, wie Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende des Autobauers, in einer Art Salamitaktik demontiert wird. Jeden Tag ploppt irgendwo eine Geschichte auf, die Diess in schlechtem Licht darstellt. Basis dafür sind Durchstechereien aus internen Versammlungen, Gremien, ja sogar dem Aufsichtsrat. Feiner Stil ist das nicht, dabei wollte VW doch seine Kultur ändern. Geht das noch ein paar Tage so weiter, dann bleibt von Diess nicht mehr als eine „lame Duck“, eine lahme Ente, der nur noch der Rückzug bleibt.

Diess ist bestimmt kein einfacher Typ, kann er auch nicht sein angesichts der Aufgaben, die er zu erfüllen hat: Marke VW sanieren, die vor seiner Zeit verschlafene Digitalisierung aufholen, VW zum Marktführer der Elektro-Mobilität aufbauen, die Marktführerschaft in China behaupten, und das Verhältnis zum mächtigen Betriebsrat soll natürlich auch super sein. Das geht nur mit Typen, die sich durchsetzen können, die knorrig und unbequem sind, die auf der anderen Seite aber auch Zugeständnisse machen können.

Das geht bei dieser Aufgabenfülle auch nicht ohne Fehler, ganz klar. Und Diess unterlaufen auch Peinlichkeiten wie seine Aussage „Ebit macht frei“. Stimmt das Gerücht, dass er noch als VW-Markenchef die Pannen beim Anlauf des Golf 8 allein seinem Stellvertreter Ralf Brandstätter anhängen wollte, wäre das ausgesprochen unfair und wenig souverän. Es gibt auch uncharmantere Ausdrücke dafür.

All diese Dinge muss das Unternehmen aber intern klären, und nicht in einer öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht. Dabei spielt auch die Leitung des VW-Aufsichtsrats eine unglückliche Rolle, weil es ihr nicht gelingt, die Mitglieder des Kontrollgremiums zu disziplinieren und sich an die Verschwiegenheitspflicht zu halten.

Der Eindruck, der außerhalb des Unternehmens entsteht, ist einmal mehr fatal. VW, das ist immer auch eine Chaos-Bude, die sich offenbar selbst gar nicht genug Probleme schaffen kann. Gefährlich.