Nichts rechtfertigt den Übergriff

„Wer streiten will, muss sich hüten, bei dieser Gelegenheit Sachen zu sagen, die ihm niemand streitig macht.“ Johann Wolfgang Goethe

Es gibt Dinge, um die sich zu streiten lohnt. Respekt vor der Menschenwürde und dem Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit ist die Basis jeder zivilisierten Gesellschaft. Wo sie infrage gestellt werden, sollten die Anständigen aufstehen: Bis hierher und nicht weiter!

Auf der ganzen Welt stehen Menschen auf, weil in Minneapolis ein weißer Polizist den schwarzen Amerikaner George Floyd getötet hat. „Black lives matter“, (schwarze Leben zählen) ist über den Protest gegen Polizeigewalt zum geflügelten Wort geworden. Wir finden es von der Uni-Mensa bis zum Halbfinalspiel des DFB-Pokals.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, so haben es die Väter des Grundgesetzes in Artikel 1 unserer Verfassung geschrieben. Und in Artikel 2 ist festgehalten: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“

Diese Rechte gelten in jeder westlichen Demokratie für jeden Menschen. Unabhängig von seiner Hautfarbe, seiner Bildung, seinem sozialen Status oder seinem Charakter. Es ist wichtig, daran zu erinnern, gerade im Fall des George Floyd. Der Mann war über eine lange Phase seines Lebens das Gegenteil eines Musterbürgers. Er wurde wegen einer ganzen Reihe von Straftaten verurteilt, darunter die Terrorisierung einer schwangeren schwarzen Frau. Kurz vor seinem Tod hat er sich den Polizisten widersetzt, die ihn festnehmen wollten, weil der Verdacht bestand, er habe mit Falschgeld bezahlt.

Viele sagen: Diese Tatsachen spielten bei der Bewertung eine viel zu kleine Rolle. Wer die Trauerfeier in Houston verfolgt hat, kann Nachruf und reale Person nur schwer übereinbringen. Die Journalistin Valerie Richardson schrieb in der „Washington Times“: „Im Tode wurde George Perry Floyd Jr. ein Märtyrer der Bürgerrechte und ein Katalysator für soziale Gerechtigkeit. Im Leben war er eine Ansammlung von Gegensätzen.“ Liebevoller Vater, Ausnahmeathlet, der mit seiner Vergangenheit gebrochen und sein Leben Christus gewidmet habe – auch das war George Floyd. In seinem Viertel, so heißt es, habe er versucht, Menschen auf den richtigen Weg zu helfen.

Aber selbst wenn er ein gemeiner Verbrecher gewesen wäre: Nichts würde den brutalen Polizeieinsatz rechtfertigen, der seinem Leben ein Ende setzte. Der hauptbeschuldigte Polizist kniete über mehrere Minuten auf George Floyds Genick, er ließ nicht ab, als der ihn anflehte, er reagierte nicht auf die Appelle von Passanten. Und seine Kollegen knieten und standen daneben und ließen es geschehen.

Der Aufschrei war überfällig gegen eine Polizei, die schlecht ausgebildet, nicht konsequent geführt und häufig von Rassenvorurteilen geprägt ist. Die US-Kriminalstatistik spricht eine klare Sprache. Diskriminierung scheint sich nicht auf die Armenviertel zu beschränken. Der schwarze Senator Tim Scott beklagte Polizeibelästigung auf Washingtons Capitol Hill.

Der weltweite Protest bezieht sich auf ein uramerikanisches Problem und ist zugleich ein universelles Bekenntnis zu Kernwerten des demokratischen Rechtsstaates. Man muss sich unterdessen vor Verallgemeinerungen und falschen Analogien hüten. Es gibt, wie Jörg Quoos in dieser Woche in unserem Leitartikel schrieb, keinen Grund, die Verhältnisse in den USA mit denen in Deutschland gleichzusetzen. Natürlich ist die deutsche Polizei keine Gemeinschaft der Heiligen. Aber sie ist die Summe ungleich besser ausgebildeter, in aller Regel hochdisziplinierter Frauen und Männer, die in einer stringenten Organisation unter rechtsstaatlicher Kontrolle stehen. Die Beamten verdienen unser Vertrauen und unseren Dank für einen Dienst auf den Schattenseiten.

Was die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ritt, Parallelen zu George Floyd zu ziehen, bleibt rätselhaft. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius schleppte sie, per Diskussion mit jungen Polizisten, zum Reparaturversuch. Aber der Eindruck, die Politikerin lasse sich vom Vorurteil leiten, ist in der Welt. Vielleicht wollte Esken ihre politische Irrelevanz vergessen machen. Ihre Partei lässt sie gewähren; der nächste Klopper kommt bestimmt. Wer leiden will, muss zur SPD – oder Werder-Bremen-Fan werden.

Es gibt Dinge, um die sich zu streiten lohnt. Aber es gibt auch den Moment, an dem der Streit beigelegt werden muss. Bei Volkswagen stehen am Ende dieser Woche die Zeichen auf Entspannung. Vorstandschef Herbert Diess bleibt im Amt, wird also weder vom Betriebsrat weggeputscht noch vom Aufsichtsrat entlassen. Er gibt aber die VW-Markenverantwortung an Ralf Brandstätter ab, der dadurch deutlich freier arbeiten kann. Nach der immer offensichtlicher gewordenen Verhärtung ist bemerkenswert, dass Diess nun auf Bernd Osterloh, den Betriebsrat und den Vertrauenskörper zugehen will. Diese Investition in eine belastbare Arbeitsbasis dürfte sich für beide Seiten auszahlen.

Das Ende der Kampfhandlungen hat ganz offensichtlich mit dem Erschrecken aller Akteure über das Bild zu tun, das Volkswagen abgab, aber auch mit der Sorge, dass das Unternehmen ins Chaos rutschen könnte. Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und Ministerpräsident Stephan Weil sollen sich auf Vermittlungsmissionen begeben haben, die eines Hans-Dietrich Genscher würdig gewesen wären.

Unserer Region haben sie einen großen Dienst erwiesen. Die Autotests der deutschen Fachzeitschriften, aus denen der neue Golf 8 ausnahmslos als Sieger hervorging, zeigen, dass Volkswagen nach wie vor sein Handwerk versteht. Die Probleme, die das Unternehmen ebenso offensichtlich hat, wird es aber nicht durch Selbstdemontage lösen, sondern nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung.