Berater wider Willen?

Ein langes und gesundes Leben ist das, was sich wohl jeder wünscht. Manch einem ist dieses Glück jedoch nicht beschieden – die Umstände können vielfältiger Natur sein. Klar ist: Auch ich möchte mich in keiner Situation wiederfinden, in der eine mir nahe stehende Person den Lebensmut verliert. Zu gönnen ist solch eine Erfahrung sicherlich niemandem, sei es aktiv oder passiv. Sterbehilfe ist in diesem Zusammenhang ein besonders drastischer Schritt, der nicht umsonst gesetzlichen Regelungen unterliegt. Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im vergangenen Februar herrscht jedoch eine gewisse Unsicherheit: Das Verbot gewerbsmäßiger Suizidassistenz wurde gekippt, eine Neuregelung des entsprechenden Strafgesetzbuch-Paragrafen 217 steht noch aus. Derartige Situationen bringen unterschiedliche Meinungsbilder mit sich – und diese bergen Konfliktpotenzial.

Als „leichtfertig“ hat nun Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenhilfe, die Vorschläge des Hannoverschen Landesbischofs Ralf Meister zur Neuausrichtung der Suizidassistenz bezeichnet. Meister sprach sich für eine Beratungspflicht für Ärzte aus.

Was ist davon zu halten? Einerseits haben selbstbestimmte Menschen natürlich das Recht, sich fachlich begleiten zu lassen. Persönlich finde ich es allerdings schwierig, Medizinern die Aufgabe, jemanden aus dem Leben zu führen, gegen ihren Willen aufzubürden. Bryschs Argumente gegen eine allgemeine Beratungspflicht sind an dieser Stelle stichhaltig.