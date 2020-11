Amerikas Schicksalswahl

„Donald Trumps Amtszeit wirkte wie ein Asteroiden-Einschlag in der amerikanischen wie auch in der internationalen Politik.“

Selten war das Wort „Schicksalswahl“ so zutreffend wie bei der Abstimmung über die US-Präsidentschaft. Es ist nicht nur eine Wegscheide für die Vereinigten Staaten, sondern für die ganze Welt. Bereits heute lässt sich sagen, dass die vierjährige Amtszeit von Donald Trump wie ein Asteroiden-Einschlag in der amerikanischen wie auch in der internationalen Politik gewirkt hat.

Trump hat die Spaltung der US-Gesellschaft nicht nur angefacht, er hat zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Der Präsident hat den Parteienkampf – Republikaner gegen Demokraten – auf die Spitze getrieben. Es hat fast schon eine religiöse Dimension: Gut gegen Böse, Kompromiss-Spielraum gibt es im trumpschen Kosmos nicht. Die politische Kultur ist dabei verkommen. Holzen, Niedermachen, Verteufeln lauten Trumps vergiftete Zauberwörter. Das systematische Lügen als Mittel der Politik wurde salonfähig. Auch in der internationalen Arena setzte der Präsident auf Größenwahn und Muskelspiele. Verbündete akzeptiert er nur, wenn sie sich zu absoluter Gefolgschaft verpflichten. Die EU als „Gegner“ zu bezeichnen, ist einmalig in der Geschichte der transatlantischen Partnerschaft. Die Nato stürzte Trump in die schlimmste Sinnkrise seit ihrer Gründung 1949. Dass die Welt mit immer komplexeren Pro­blemen wie Klimawandel oder Corona-Pandemie zu tun hat, lässt den Präsidenten kalt. Nach der US-Wahl gibt es zwei Herkulesaufgaben: Die tiefen Wunden im Land müssen geheilt, die Kahlschläge an der internationalen Ordnung repariert werden. Das geht nur, wenn Amerika wieder eine Führungsmacht des Multilateralismus wird. Mit Joe Biden würde nicht alles besser, aber zumindest wäre eine Kurskorrektur möglich. Bekäme Trump eine neue Amtszeit, ist mit vier weiteren Jahren Brachialpolitik zu rechnen.