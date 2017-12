Ein Wolf trägt in Afferde bei Hameln einen Waschbär in seinem Maul. Die Zahl der von Wölfen getöteten Nutztiere hat sich in Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Foto: Thomas Fietzek/dpa

Hannover Die Zahl der Raubtiere in Niedersachsen ist gestiegen, die der gerissenen Nutztiere hat sich in diesem Jahr sogar verdoppelt.

Zahl der Wolfsrisse hat sich in Niedersachsen verdoppelt

Die Zahl der von Wölfen getöteten Nutztiere hat sich in Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Landesweit wurden 355 Weidetiere gerissen, im Jahr zuvor waren es nur 178 gewesen. Das sagte eine Sprecherin vom Wolfsbüro des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz der Deutschen Presse-Agentur.

232 Nutztierschäden wurden bisher gemeldet, 142 konnten eindeutig Wölfen zugeordnet werden. Betroffen sind vor allem Schafe. In 33 Fällen war der Wolf definitiv nicht der Verursacher. Weitere Fälle sind unklar, in 22 Fällen steht eine amtliche Feststellung noch aus.

Im Jahr zuvor hatte es 141 gemeldete Nutztierschäden mit insgesamt 178 getöteten Tieren gegeben. Davon waren 68 eindeutig dem Wolf als Verursacher zuzuordnen. In 43 Fällen sei der Wolf als Verursacher nicht nachweisbar gewesen, in einem Fall war gar keine Beurteilung mehr möglich.

Gab es 2016 noch 10 Wolfsrudel in Niedersachsen, so waren es in diesem Jahr schon mindestens 14. Die Landesjägerschaft geht von bis zu 150 Tieren aus.

„Beim Vergleich der Jahre 2016 und 2017 zeigt sich, dass sowohl die Anzahl der Wölfe als auch die Anzahl der Nutztierschäden in Niedersachsen gestiegen sind“, sagte die Sprecherin des Wolfsbüros. Allerdings hänge die Zahl der getöteten Tiere nicht unmittelbar von der Zahl der Wölfe ab, sondern vor allem von der Umsetzung geeigneter Maßnahmen zum Schutz von Schafherden und anderen Nutztieren. „So gibt es zum Beispiel insbesondere in Regionen, in denen Wölfe neu einwandern, vermehrt Nutztierschäden, da Herdenschutzmaßnahmen dort meist erst mit der Zeit umgesetzt werden.“ dpa