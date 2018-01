Bei Spaziergang: Fünfjähriger findet menschliche Knochen

Der Junge hat menschliche Knochen auf einem Grünstreifen entdeckt (Symbolfoto). Foto: Bernward Comes

Hannover Auf einem Grünstreifen hat der Junge die Knochen in Hannover entdeckt. Wie alt sie sind, konnte die Polizei nicht feststellen.

Auf einem Spaziergang mit seiner Kindergartengruppe hat ein fünf Jahre alter Junge in Hannover einen menschlichen Knochen auf einem Grünstreifen gefunden. Später wurden in der Nähe noch vier weitere Knochen entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach einer ersten Untersuchung eines Rechtsmediziners gehen die Ermittler davon aus, dass die Knochen dort schon länger lagen - wie lange, sei bisher völlige Spekulation.

Die Knochen könnten auch Jahrzehnte oder Jahrhunderte alt sein, sagte ein Polizeisprecher. Bislang gebe es keine Hinweise auf eine Straftat. Die genaue Untersuchung der Knochenteile in der Rechtsmedizin werde nun vermutlich längere Zeit in Anspruch nehmen.