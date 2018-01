Fußballprofis Balogun und Ujah von 96-Fans rassistisch beleidigt

Hannover Die Fußball-Profis Leon Balogun und Anthony Ujah vom FSV Mainz 05 sind beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hannover 96 rassistisch beleidigt worden. Die Heimfans hätten am Samstag unter anderem Affenlaute nachgeahmt, teilte der frühere Hannover-Profi Balogun am Sonntag mit. Hannover 96 bestätigte am Tag nach dem 3:2, dass zwischen sechs und zwölf Personen an den Vorkommnissen beteiligt gewesen seien. „Ich bin absolut bestürzt über das, was Leon Balogun und Anthony Ujah am Samstag widerfahren ist“, sagte 05-Sportvorstand Rouven Schröder laut einer Mainzer Mitteilung. „Es ist unbegreiflich, dass Spieler in der Bundesliga immer noch mit rassistischen Diskriminierungen konfrontiert werden.“ dpa

