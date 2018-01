Glätte: 70 Unfälle und kilometerlange Staus in unserer Region

Auch, wenn der Schnee schön aussieht: Für den Verkehr ist er gefährlich. 62 Mal hat es in unserer Region am Mittwochmorgen zwischen 5.30 Uhr und 8 Uhr morgens gekracht, wie die Polizeidirektion Braunschweig mitteilt. Doch: Meist hat es sich um Blechschäden gehandelt. Bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

„Wir gehen davon aus, dass es noch etliche Unfälle gab. Manchmal haben sich die Unfallfahrer auch so geeinigt, ohne, dass sie die Polizei gerufen haben“, heißt es bei der Polizei. Teilweise hätten die Beamten bis zu eine Stunde gebraucht, um zu den Unfallorten zu kommen, da sie so viel zu tun hatten. Am Morgen und am Vormittag erwartet die Polizei weitere Unfälle: „Noch ist der Schnee nicht geschmolzen. Wir erwarten die nächste Schlechtwetter-Front gegen 10 Uhr.“ Nun sei der Berufsverkehr im vollen Gange. "Es ist ein Kreislauf. Wenn etwas passiert, kommt der Verkehr zum Stocken, dadurch kommen die Streudienste auch schlechter durch." Und die anderen Verkehrsteilnehmer müssten unerwartet bremsen, sodass wieder neue Unfälle passieren könnten.

Auf vielen Strecken haben sich kilometerlange Staus gebildet. Viele Berufspendler berichten von starken Verzögerungen. Auch die Autobahnen blieben nicht verschont: Zehn Mal sind dort Wagen aneinandergeraten, doch auch hier gab es keine Verletzten, wie die Autobahnpolizei Braunschweig mitteilt.

In und um Braunschweig staute sich der Verkehr am Morgen vor allem auf den Einfallstraßen und auf den Autobahnen, zum Beispiel auf der A 39 zwischen Rautheim und dem Kreuz Braunschweig-Süd. Wie Polizeisprecher Joachim Grande mitteilte, ist es aufgrund der Glätte zu etlichen Unfällen gekommen, die aber alle glimpflich und ohne Verletzte ausgegangen sind.

Einen Unfallschwerpunkt konnte die Polizei noch nicht festmachen: "Es ist überall glatt", heißt es.

Vor besonderer Straßenglätte wird explizit an der Ausfahrt Braunschweig-Hafen gewarnt, doch überall in unserer Region gilt: Vorsichtig fahren. Auch der Deutsche Wetterdienst warnt: Am Mittwochmorgen sei überall mit Glätte und Schneefall zu rechnen. Auch zieht eine Gewitterfront auf unsere Region zu: Windböen mit 60 Stundenkilometern sollen dabei aufkommen.

Bereits am späten Dienstagabend kam es wegen der Glätte auf den Straßen zu Unfällen. Eine junge Salzgitteranerin wurde verletzt. Ihr Wagen überschlug sich auf der Nord-Süd-Straße in Salzgitter und kam erst auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Ein Braunschweiger rutschte im Landkreis Gifhorn bei Groß Schwülper von der Fahrbahn. Der Wagen landete im Graben. Beide Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

In Niedersachsen sah die Lage nicht anders aus: In Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) kam eine Autofahrerin am Morgen von der Fahrbahn ab und wurde in einen Graben geschleudert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Frau wurde schwer verletzt. Insgesamt gab es im Raum Osnabrück seit dem Dienstagabend 15 weitere Unfälle mit insgesamt sechs Verletzten. In Salzbergen (Landkreis Emsland) kippte am Morgen der Anhänger eines Transporters mit 100 Schweinen um. Mindestens 18 Tiere verendeten. Auf der Autobahn 28 kamen bei Hagelschauern im Landkreis Ammerland in der Nacht acht Autos und ein Sattelzug ins Schleudern. Zwei Menschen wurden verletzt.

Zu insgesamt 15 Unfällen kam es in Bremen, im Raum Oldenburg und im Landkreis Cuxhaven. Hier blieb es bei Blechschäden.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.