Walsrode Die niedersächsische CDU setzt am Samstag in Walsrode ihre Klausurtagung zum Jahresauftakt fort. Unter anderem steht eine Debatte über die Neuausrichtung der Partei auf der Agenda – die Kampagne heißt „CDU 2022“. Bei der Tagung soll es aber auch noch einmal darum gehen, welche Lehren aus der Landtagswahl im Oktober gezogen werden können. Landeschef Bernd Althusmann und CDU-Generalsekretär Kai Seefried wollen die Ergebnisse der Klausurtagung am Samstagmittag in Walsrode vorstellen. (dpa)

