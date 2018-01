Übergriff auf türkische Moschee in Stade

Der Übergriff stehe wohl mit dem kurdischen Protest gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien in Zusammenhang. Symbolfoto

Auf eine Moschee in Stade hat es nach Angaben des türkischen Moscheeverbandes Ditib einen Übergriff gegeben. In der Nacht zum Donnerstag seien acht Scheiben eingeworfen worden und es sei zu Farbschmierereien gekommen, sagte die Ditib-Vizevorsitzende in Niedersachsen, Emine Oguz. Der Übergriff stehe offenbar mit kurdischem Protest gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien in Zusammenhang. Es gebe entsprechende Bekennerschreiben. Binnen vier Tagen sei dies der vierte Angriff auf eine Ditib-Moschee in Deutschland. Unter anderem wurde ein Gotteshaus im westfälischen Minden angegriffen.

In einem offenen Brief rief die Ditib die Politik zum Handeln auf. „Wir erwarten und fordern endlich ein öffentliches und klares Signal, dieser Selbstjustiz eine klare Absage zu erteilen und diese aufs Schärfste zu verurteilen“, hieß es in dem unter anderem an Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) gerichteten Schreiben. dpa