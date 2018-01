Landesregierung: Polizei musste den „Todesrichter“ schützen

Behandelt wurde der „Todesrichter“ aus dem Iran von Top-Ärzten mitten in Hannover, beschützt wurde er von deutschen Polizisten und iranischen Leibwächtern. Und als Mahmud Haschemi Schahrudi via Hamburg sicher wieder in die Heimat ausgeflogen war, da ließ er für die „gute Zusammenarbeit“ von Regierung und Polizei in Deutschland danken. „Beschämend“ nannte Ex-Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne)...