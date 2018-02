Joachim Gauck: „Kirche muss politisch sein“

Mut, in die Debatten der Zeit einzutreten; Mut, in Zeiten der Politikverdrossenheit Stellung zu beziehen; Mut und Kraft, sich den Aufgaben der Gegenwart zu stellen. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck wirbt für einen offenen Austausch in der Kirche. „Wir brauchen keine unpolitische Kirche“,...