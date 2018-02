Landtagsausschuss berät noch mal über die geplanten Mehrausgaben

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) können mit den Stimmen der Großen Koalition den Nachtragshaushalt in der kommenden Woche beschließen. Foto: Holger Hollemann/dpa

Hannover Grüne und FDP kritisieren die geplanten 99 Stellen in den Ministerien. Aus Sicht der Opposition, gibt es dafür keine plausible Begründung.

Vor dem Hintergrund heftiger Kritik von Grünen und FDP berät der Haushaltsausschuss des niedersächsischen Landtags am Mittwoch, 10.15 Uhr, noch einmal über die geplanten Mehrausgaben des Landes für dieses Jahr. Sollte es danach keinen Klärungsbedarf mehr geben, würde der Landtag den Nachtragshaushalt voraussichtlich in der Landtagssitzung in der kommenden Woche mit den Stimmen von SPD und CDU beschließen.

Geplant sind Mehrausgaben von knapp 800 Millionen Euro, mit denen die politischen Vorhaben finanziert werden sollen, auf die sich SPD und CDU in ihrer Koalitionsvereinbarung geeinigt hatten. Damit gibt das Land etwa 2 Prozent mehr aus als bisher geplant, die Gesamtausgaben liegen bei rund 31,7 Milliarden Euro.

Umstritten sind vor allem die geplanten 99 neuen Stellen in den Ministerien, für deren Schaffung es aus Sicht der Opposition keine plausible Begründung gibt. FDP und Grüne wittern daher einen Verstoß gegen das Haushaltsrecht und drohen mit dem Staatsgerichtshof. dpa