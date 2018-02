Neuer Wegweiser für Familien mit unheilbar kranken Kindern

Braunschweig In dem Heft wird auch erklärt, wie Kinderhospizarbeit funktioniert. Es wird auch in Kliniken, bei Jugendämtern und Ärzten ausliegen.

Einen gedruckten „Wegweiser für Familien mit schwer erkrankten Kindern“ hat jetzt die Kooperationsgemeinschaft Ambulante Kinderhospizarbeit Süd-Ost-Niedersachsen, kurz „SONne“, vorgestellt.

Hinter diesem Netzwerk stecken die Hospizvereine aus Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg, die sich mit Hilfe von professionellen Mitarbeitern und 30 Ehrenamtlichen um Familien mit Kindern mit lebensverkürzenden Erkrankungen kümmern.

Darüber hinaus gibt es noch eine große Zahl weiterer Angebote und Einrichtungen, die Unterstützung unterschiedlichster Art bieten. Sie sind – soweit den Kooperationspartnern bekannt – alle in dem kostenlosen Wegweiser aufgeführt, der ab sofort bei den genannten Hospizvereinen ausliegt und in den nächsten Tagen auch an Jugendämter, Kinderkliniken, Kinderärzte und weitere Multiplikatoren verteilt wird. In der Broschüre wird erklärt, was Kinderhospizarbeit genau bedeutet.

Hospizarbeit für schwerkranke Kinder läuft in der Regel ganz anders ab als bei erwachsenen Menschen, bei denen das Leben zu Ende geht. So existiert in unserer Region gar kein Kinderhospiz. Die nächsten Einrichtungen befinden sich in Magdeburg und Nordhausen, Syke und Hamburg.

„Eine Begleitung kann schon mit der Diagnosestellung beginnen und findet in der Regel zu Hause statt, wo die Kinder im privaten Umfeld betreut werden“, erläuterte Ulrich Kreutzberg, Geschäftsführer des Vereins Hospizarbeit Braunschweig. Zudem seien viele der Kinder nicht krebskrank, wie oft vermutet würde, sondern litten etwa an Stoffwechselstörungen, genetischen Defekten, Muskelschwund oder an mehrfachen Behinderungen.

„Die Betreuung dieser Kinder dauert oft Jahre oder gar Jahrzehnte“, berichtete Roswitha Bender, Vorstandsmitglied im Braunschweiger Hospizverein. Die Hilfe der Ehrenamtlichen umfasse manchmal auch die Betreuung der gesunden Geschwister, damit zum Beispiel die Mutter mit dem kranken Kind zum Arzt gehen kann. „Ehrenamtliche werden von uns geschult, begleitet – stets werden auch neue gesucht“, so Bender. „Noch nie konnte man sich so umfangreich und leicht über das unterstützende Netzwerk informieren“, sagte Lucas Weiß, Geschäftsführer des Vereins Hospizarbeit Region Wolfsburg. „Wir rechnen damit, dass das Netzwerk so noch weiter wächst.“ Diese Erfahrungen habe man mit einem ähnlichen Heft über Hospizarbeit für Erwachsene gemacht.

Der freundlich gestaltete Wegweiser gibt Hinweise von Selbsthilfegruppen über Familienpaten bis zur Trauerbegleitung.