Sally Perel spricht beim Leserforum im BZV-Medienhaus

Respekt und Toleranz stehen im Zentrum eines Kinderbuchs, das fünf Schüler der IGS Volkmarode geschrieben haben. Ihr Ziel: Andere Kinder schon früh über Ausgrenzung, Rassismus und das „Gleichsein“ aufzuklären. Für die Idee erhielten die Autoren bereits 2016 den Sally-Perel-Preis.

Die Braunschweiger Zeitung und ihr Kooperationspartner Volkswagen Braunschweig freuen sich sehr, am Dienstag, 27. Februar, 18.30 Uhr, die Autoren sowie die Illustratorin des Buchs, Ute Ohlms, beim Leserforum im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23 in Braunschweig, zu begrüßen. Eine besondere Ehre ist es, dass auch Sally Perel, bekannt als „Hitlerjunge Salomon“, dabei sein wird. Melden Sie sich mit dem Stichwort „Perel“, Ihrem Namen, Adresse und Anzahl der Plätze bis Freitag, 23. Februar, an unter leserforum@bzv.de.