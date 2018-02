Betrunkener 17-Jähriger fährt ohne Führerschein

Herzberg Der junge Mann hatte 1,6 Promille und geriet während seiner Irrfahrt immer wieder in den Gegenverkehr.

Die Autofahrt eines betrunkenen 17-Jährigen ohne Führerschein bei Herzberg (Landkreis Göttingen) ist dank aufmerksamer Verkehrsteilnehmer glimpflich ausgegangen. Eine Zeugin hatte am späten Samstagabend gemeldet, dass ein Auto vor ihr in Schlangenlinien fahre, die Leitplanke touchiere und in den Gegenverkehr gerate, wie die Polizei mitteilte. Andere Autos hätten immer wieder ausweichen und abbremsen müssen, um einen Unfall zu vermeiden, sagte die Zeugin demnach.

Die Beamten schickten eine Streife los, die den Wagen stoppte. Die Polizisten stellten fest, dass der Jugendliche nur einen Führerschein für begleitetes Fahren vorweisen konnte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 17-Jährige hatte sich wohl das Auto seiner Mutter ausgeliehen. Am Wagen entstand ein Lackschaden in Höhe von 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.