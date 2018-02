Weil setzt bei Kitas und Breitband auf Hilfe aus Berlin

Bei der Gebührenfreiheit in Kitas und dem Ausbau des Breitbandnetzes und weiterer Digitalisierung setzt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf Unterstützung durch die neue Bundesregierung in Berlin.Das erklärte Weil in einer Regierungserklärung im Landtag. Zwar seien die Verhandlungen mit den Kommunen in Niedersachsen über das Erstatten der entfallenden Kita-Beiträge noch nicht abgeschlossen. Da sich der Bund auch hier finanziell...