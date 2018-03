Kirchenvorstände der Landeskirche Braunschweig neu gewählt

Mit einer geringeren Wahlbeteiligung als vor sechs Jahren haben die 329 Gemeinden der Landeskirche Braunschweig am Sonntag ihre Kirchenvorstände neu gewählt. Im Vergleich zur Wahl 2012 sank die Beteiligung um 3,2 Prozentpunkte auf 19,3 Prozent.

Der Frauenanteil stieg von 60,2 auf 60,8 Prozent. Gleichzeitig sank der Männeranteil von 39,8 auf 39,2 Prozent. Der Altersdurchschnitt liegt bei 53 Jahren und ist im Vergleich zu 2012 um knapp 2 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden 1526 Personen gewählt – 928 Frauen und 598 Männer. Die Anzahl der Briefwähler stieg von rund 16 auf 17 Prozent.

Erstmals durften bei der Wahl der Kirchenvorstände Jugendliche ab 14 Jahren teilnehmen. Von den 6581 Wahlberechtigten in der Altersklasse, nahmen 1443 Jugendliche teil. Leicht gestiegen von 2,1 auf 2,4 Prozent, ist die Zahl der Gewählten zwischen 18 und 24 Jahren.

Insgesamt gingen 59 062 Kirchenmitglieder zur Wahl, wahlberechtigt waren 306 302 Menschen. 1046 Personen wurden wiedergewählt.

Propstei Schöppenstedt mit der höchsten Wahlbeteiligung

Die höchste Wahlbeteiligung innerhalb der Landeskirche von 28,3 Prozent verzeichnet die Propstei Schöppenstedt. Die Propstei Braunschweig hat dagegen mit 11,3 Prozent die geringste Wahlbeteiligung. Alle Propsteien mussten Verluste hinnehmen.

Die Ergebnisse:

Bad Harzburg: 22,2 Prozent (2012: 26,1 Prozent)

Braunschweig: 11,3 Prozent (2012: 12,8 Prozent)

Gandersheim-Seesen: 28,1 Prozent (2012: 31,4 Prozent)

Goslar: 20,6 Prozent (2012: 24,1 Prozent)

Helmstedt: 15,9 Prozent (2012: 20,3 Prozent)

Königslutter: 24,5 Prozent (2012: 28,9 Prozent)

Salzgitter-Bad: 17,9 Prozent (2012: 21,0 Prozent)

Salzgitter-Lebenstedt: 19,7 Prozent (2012: 21,6 Prozent)

Schöppenstedt: 28,3 Prozent (2012: 33,6 Prozent)

Vechelde: 24,1 Prozent (2012: 28,0 Prozent)

Vorsfelde: 18,9 Prozent (2012: 22,4 Prozent)

Wolfenbüttel: 15,0 Prozent (2012: 18,0 Prozent)

Die höchste Wahlbeteiligung bei den Kirchengemeinden verzeichnet die Kirchengemeinde Westerlinde in Burgdorf (Propstei Salzgitter-Lebenstedt) mit 93 Prozent. 161 von 173 Wahlberechtigten gaben hier ihre Stimme ab. In 10 Gemeinden hat dagegen keine Wahl stattgefunden. Hier sind entweder bereits Fusionen mit anderen Kirchengemeinden im Gespräch oder Vorbereitungen für eine Wahl zu einem späteren Zeitpunkt.

Landesbischof Dr. Christoph Meyns dankte am Wahlabend in Wolfenbüttel allen, die sich als Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl gestellt haben, und gratulierte den Gewählten. Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher hätten ein wichtiges Leitungsamt in der evangelischen Kirche inne. Es sei ein „Knotenpunkt für Beziehungen“. Durch sie komme der Alltag der Menschen in die Kirche, gleichzeitig begegneten sie den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: „Die Arbeit im Kirchenvorstand ist dann erfolgreich, wenn die verschiedenen Perspektiven miteinander in Verbindung kommen“, so der Landesbischof