Kaserne trägt bald erstmals Namen gefallener Bundeswehrsoldaten

Der Schriftzug am Eingangstor der Emmich-Cambrai-Kaserne. Namenspatron der Kaserne soll künftig Tobias Lagenstein sein, ein in Hannover stationierter Feldjäger, der 2011 bei einem Anschlag in Afghanistan ums Leben kam. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa